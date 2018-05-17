موريتانيا.. الجيش يعلن مقتل أحد جنوده في أفريقيا الوسطى

قتل جندي موريتانيا صباح اليوم الخميس وجرح ثمانية آخرون، خلال هجوم على دورية من الكتيبة الموريتانية لحفظ السلام في وسط افريقيا.

وقالت الأركان العامة للجيوش الموريتانية، في بيان لها إن “عناصر من ميليشيات آنتي بالاكا هاجمت صباح اليوم الخميس في قرية آلينداو (جمهورية وسط إفريقيا)، دورية من الكتيبة الموريتانية لحفظ السلام كانت تؤمن قافلة أممية”.

وأضاف البيان أن “الهجوم أسفر عن استشهاد عسكري، وإصابة 8 آخرين بجروح، من بينهم ثلاثة إصابات بالغة، فيما تم قتل أربعين مهاجما”.

وقدمت الأركان العامة للجيوش من خلال بيانها التعزية لأسرة الشهيد، وتمنت التعافي السريع للجرحى، وأكد البيان عزم موريتانيا على مواصلة العمل ضمن القوة الأممية لحفظ السلام، وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقا لقواعد الاشتباك السارية في المهمة”.