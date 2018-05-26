مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بأفريقيا الوسطى

قتل شخص واحد على الأقل، وجرح آخرون، خلال أعمال عنف اندلعت مساء أمس الجمعة، وتواصلت خلال الليل في حي “بي كا5” الذي تسكنه أكثرية مسلمة في بانغي.

وقالت وزارة الداخلية بأفريقيا الوسطى، اليوم السبت، إن أعمال العنف جاءت بعد هجوم تعرض له منزل “أتاهيرو بالادودو” رئيس بلدية الدائرة الثالثة، التي تضم حي “بي كا5” في العاصمة بانغي.

وأكد مسؤول في مسجد علي بابولو، أن أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة أدت إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكر سكان محليون أن عددا كبيرا من الجرحى نقلوا إلى مركز “هنري دونان” الصحي للصليب الأحمر، “فيما نقل أربعة آخرون إلى المستشفى الذي تتولى إدارته منظمة أطباء بلا حدود، في قطاع آخر من بانغي”.

وتشهد أفريقيا الوسطى مجازر وأعمال عنف عرقية ودينية متواصلة منذ 2013، خاصة بين المسلمين ومجموعات “آنتي بلاكا” المسيحية.