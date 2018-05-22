أخبارالمغرب العربي

مقتل قائد في الجيش وجرح آخرين خلال اشتباكات بليبيا

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 ساعة
0

خاضت قوات موالية للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر، اشتباكات عنيفة حول مدينة درنة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي وقع فيه انفجار سيارة ملغومة.

وقال مصدر أمني ليبي، إن انفجار السيارة الملغومة وقع جنوب غربي مدينة أجدابيا في الوقت الذي خطف فيه جندي من نقطة تفتيش جنوبي بنغازي.

وقال ميلاد الزاوي، المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر، إن القتال الذي اندلع جنوب غربي درنة، كان أعنف قتال منذ أن صعد الجيش الوطني الليبي حملته للسيطرة على درنة.

وأضاف المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي، أن قائدا من الجيش الوطني الليبي قتل، وأصيب جنديان.

وكانت مصادر طبية أكدت في بيانات أن قوات الجيش الوطني الليبي، فقدت نحو تسعة رجال، كما قتل 14 من مجلس شورى مجاهدي درنة، خلال الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة حول درنة.

اظهر المزيد
Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

مقالات ذات صلة

منذ 2 ساعتين
33

موريتانيا.. أكثر من 16 ألف طفل يواجهون مشاكل الحماية

منذ 6 ساعات
749

موريتانيا.. الأطباء المضربون يبعثون بياناتهم للوزارة لقطع رواتبهم

منذ 7 ساعات
125

موريتانيا.. اجتماع وزاري لتنظيم مهرجان حوض “آرغين”

منذ 8 ساعات
300

وفد عسكري مصري يزور موريتانيا