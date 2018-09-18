مقتل 100 شخص جراء فيضانات اجتاحت نيجيريا

قال متحدث باسم وكالة الطوارئ والكوارث النيجرية، يوم الاثنين، إن فيضانات اجتاحت عشر ولايات في نيجيريا وأسفرت عن مقتل 100 شخص.

وعادة ما تحدث هذه الفيضانات كل عام في موسم الأمطار وتزيد البنية التحتية المتردية والافتقار للتخطيط الوضع سوءا لكن الدمار هذا العام كان الأسوأ منذ عام 2012.

وقال المتحدث ساني داتي بعد أن هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية « بناء على البيانات المتاحة فقد لقي 100 شخص حتى الآن حتفهم في عشر ولايات ».

وذكر أن حالة كارثة وطنية أعلنت في أربع ولايات هي كوجي والنيجر وأنامبرا والدلتا، الأمر الذي يعني أن الحكومة الاتحادية هي التي تتولى عمليات البحث والإنقاذ وإعادة توطين الضحايا في المناطق المنكوبة التي تقع في وسط وجنوب البلاد.