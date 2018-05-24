مقتل 12 شخصا في أعمال عنف فى افريقيا الوسطى

أكد الصليب الأحمر في أفريقيا الوسطى اليوم الخميس مقتل 12 شخصا في هجمات عنيفة أمس الأربعاء في العاصمة انجوي, في ظل تدهور الوضع الأمني منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

وأوضحت مصادر اعلامية أن الهجمات وقعت في “بي كيه 5” ,المركز التجاري وقاعدة العصابات المسلحة بالعاصمة مضيفة أن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على حشد بسوق ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

و أشارت إلى أنه أندلع قتال مميت ثأرا للهجوم في حي فاتيما المجاور.

ومنذ منتصف أبريل الماضي,قتل أكثر من 20 شخصا من بينهم أحد جنود حفظ السلام الأمميين بعدما شنت مهمة حفظ السلام الأممية وقوات الأمن الحكومية عملية مشتركة لنزع السلاح من حي بي كيه 5.