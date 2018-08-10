مقتل 17 جنديا بهجوم على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا

قتل 17 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم جديد لجماعة « بوكو حرام » على قاعدة عسكرية في شمال شرقي البلاد، هو الثالث خلال شهر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية الخميس.

ووصل مقاتلون مدججون بالسلاح في شاحنات إلى قرية غاروندا بولاية بورنو حيث نهبوا القاعدة العسكرية.

وقال ضابط نيجيري لم يكشف هويته: « هاجم إرهابيو بوكو حرام قواتنا في غاروندا الليلة الفائتة ».

وأضاف: « خسرنا 17 جنديا وأصيب 14 آخرون إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين ».

وأوضح أن من وصفهم بـ « الإرهابيين » استولوا على أسلحة وآليات قبل أن يفروا.

وشنت « بوكو حرام » هجومين آخرين على قواعد عسكرية في أقل من شهر، ما يشير إلى أن الجماعة لا تزال تشكل تهديدا في المنطقة.