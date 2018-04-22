مقتل 3 أشخاص فى تفجير مسجد بنيجيريا

ذكرت مصادر متطابقة اليوم الأحد أن ثلاثة مصلين على الأقل قتلوا في اعتداء انتحاري داخل مسجد شمال شرق نيجيريا، حيث تشن جماعة بوكو حرام هجمات دامية.

و فجر انتحاريان هما رجل وامرأة حزاميهما الناسفين أمس السبت خلال صلاة الصبح في باما بولاية بورنو.

وقال بابا شيهو غولومبا، رئيس حكومة باما المحلية فى تصريح صحفي إنه حوالى 5،30 صباحا، عمد رجل وامرأة انتحاريان الى تفجير نفسيهما في مسجد بينما كان الناس يصلون، فقتلا ثلاثة أشخاص.

وأكد ضابط عسكري في مركز باما طالبا التكتم على هويته، حصيلة القتلى الثلاثة، موضحا أن تسعة أشخاص قد أصيبوا أيضا في التفجيرين.

وأضاف أن “بعض الجرحى في حالة حرجة وقد نقلوا الى مايدوغوري لتلقي علاج أفضل”.

ووقع هذا الاعتداء المزدوج فيما بدأ سكان باما الذين هجرهم النزاع مع بوكو حرام بالعودة إلى منازلهم، بعد أربع سنوات على تدمير المسلحين مدينتهم.

وكان المسلحونقد استولوا في ايلول/سبتمبر 2014 على باما، تقاطع الطرق التجاري الواقع قرب الحدود مع الكاميرون، وثاني مدينة في ولاية بورنو، ويبلغ عدد سكانها 270 الف نسمة.