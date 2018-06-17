مقتل 31 شخصا في هجوم انتحاري مزدوج بنيجيريا

قتل 31 شخصا على الأقل ليل السبت /الأحد في اعتداء انتحاري مزدوج، نفذه عناصر مفترضون في تنظيم بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال باباكورا كولو وهو عضو مليشيا محلية “وقع هجومان انتحاريان وانفجارات في دامبوا الليلة الماضية،وقتل 31 شخصا واصيب كثيرون بجروح”.

واستهدفت الهجمات التي نفذت مساء السبت، في مدينة دامبوا في ولاية بورنو، اشخاصا كانوا يحتفلون بعيد الفطر.

وبعد الهجوم المزدوج، استهدف مسلحون الجمع الذي هرع الى مكان الاعتداء بالقنابل اليدوية، ما اوقع المزيد من الضحايا.

وفجر انتحاريان شحناتهما من المتفجرات، في حيي شواري وابارشاري في دامبوا، ما أوقع ستة قتلى بين السكان.

واكد مسؤول في الحكومة المحلية، طلب عدم كشف هويته الحصيلة، وقال “تشير آخر حصيلة الى سقوط 31 قتيلا، لكن العدد يمكن ان يرتفع لانه هناك الكثير من الجرحى في حالة حرجة” مشيرا الى أن عددا كبيرا من الاشخاص أصيبوا في إطلاق قذيفين بعد دقيقتين من الاعتداء المزدوج.

واوقعت هجمات بوكو حرام منذ تسع سنوات اكثر من 20 الف قتيل في المنطقة، وامتد من شمال شرق نيجيريا الى النيجر وتشاد والكاميرون، ما خلف ازمة انسانية حادة، كما أدى النزاع الى نزوح نحو 2,6 مليون شخص في نيجيريا.