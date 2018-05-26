مقتل 7 أشخاص في هجوم بالشمال المالي

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وجرح آخرون، اليوم السبت، خلال هجوم شنه مجهولون على معسكر تابع لحركة حفظ أزواد ” MSA “، بمنطقة تلاتايت، شمالي مالي.

وقالت مصادر محلية، في صريح لمراسل “صحرا ميديا” بالمنطقة، إن مسلحين يعتقد أنهم من جماعة أبو الوليد، هاجموا معسكرا لحركة “امسا” بمنطقة تلاتايت، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

وأضافت المصادر المحلية أن الروايات تضاربت بشأن عدد قتلى حركة امسا، “حيث قالت رواية إنهم خمسة قتلى، وجريح واحد، فيما ذكرت رواية أخرى قتيلين وجريح ” حسب تعبير المصادر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما ترى مصادر محلية أن الهجوم يحمل بصمات جماعة أبو الوليد، التي تعتبرها حركة “امسا” العدو الأول لها.