أخبار

مقتل 7 أشخاص في هجوم بالشمال المالي

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 15 دقيقة
0
A Malian soldier gets onto a pickup truck carrying a home-made gun tourret during a patrol on a road between Gao and Kidal on July 26, 2013 in northern Mali. The campaign for Mali's presidential election wrapped up Friday, two days ahead of a vote seen as vital for a return to peace in a country traumatised by political chaos and war. One hundred EU observers will visit five of the eight administrative regions of Mali on July 28 but will not go to the restive northern provinces of Timbuktu, Gao and Kidal, where tensions remain following a nine-month occupation by armed Islamists last year. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD (Photo credit should read KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images)

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وجرح آخرون، اليوم السبت، خلال هجوم شنه مجهولون على معسكر تابع لحركة حفظ أزواد ” MSA “،  بمنطقة تلاتايت، شمالي مالي.

وقالت مصادر محلية، في صريح لمراسل “صحرا ميديا” بالمنطقة، إن مسلحين يعتقد أنهم من جماعة أبو الوليد، هاجموا معسكرا لحركة “امسا” بمنطقة تلاتايت، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

وأضافت المصادر المحلية أن الروايات تضاربت بشأن عدد قتلى حركة امسا، “حيث قالت رواية إنهم خمسة قتلى، وجريح واحد، فيما ذكرت رواية أخرى قتيلين وجريح ” حسب تعبير المصادر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما ترى مصادر محلية أن الهجوم يحمل بصمات جماعة أبو الوليد، التي تعتبرها حركة “امسا” العدو الأول لها.

اظهر المزيد
Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
17

إيقاف 26 مهاجرا غير شرعي بتونس

منذ 6 ساعات
190

مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بأفريقيا الوسطى

منذ 7 ساعات
39

منتدى المعارضة: موريتانيا تشهد كارثة حقيقية

منذ 10 ساعات
69

الأمم المتحدة تدعو لدعم جهود إحلال السلام بأفريقيا