صوت وصورة

ملحن مصري يكشف خفايا تلحين نشيد موريتانيا الجديد

Mohamed Lemine منذ 1 دقيقة
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قال ملحن النشيد الموريتاني الموسيقار المصري راجح سامي داود اليوم الجمعة إن أسباب تلحينه للنشيد ، جاءت بعد تكليفه من من طرف وزارة الثقافة ووزارة الخارجية المصرية من أجل تلحين النشيد الوطني الموريتاني ، وتواصلت مع وزارة الثقافة و السفير المصري فى موريتانيا .

وأوضح الملحن المصري فى مقابلة مصورة مع “صحراء ميديا” إن كلمات النشيد الجديد أرسلت له ، وتم تلحينه  بالتعاون مع الأوركسترا و دار الأوبريت ، مشيرا إلى ان اعتماد تلحينه شرف لمصر، وفق تعبيره .

وأكد أن تلحين النشيد الجديد يدخل ضمن تعميق وتأصيل الثقافات الفنية بين مصر وموريتانيا ، معتبرا أن النشيد أخذ حماسته من قلوب سكان موريتانيا .

وقال إنه عندما كلف بتلحين النشيد بحث عن موريتانيا على صفحات الانترنت ، ودهش بمستوى الفن فى موريتانيا ، حيث يجمع بين الحضارة العربية والافريقية .

واعتبر أنه أثناء وجوده  فى موريتانيا لم يلاحظ الفرق ، رغم اختلاف منطقته فى مصر مع العاصمة نواكشوط  ، مشيرا إلى أنه لاقى طيبة عند الكل فى موريتانيا ، سواء من رجل الشارع و الرسميين .

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Mohamed Lemine

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