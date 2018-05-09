مليار و653 مليون أوقية لترميم طريق بتلميت- ألاك

منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، قرضا لموريتانيا بلغ ما يناهز مليارا و653 مليون أوقية جديدة، لتمويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتلميت- آلاك.

ويهدف المشروع حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) إلى تطوير خدمات النقل البري على الطريق الرئيسي (طريق الأمل)، “كما سيمكن من توسعة وإعادة بناء وتأهيل طريق بوتلميت-آلاك، البالغ طوله 112 كلم وعرضه 10 أمتار منها 7 أمتار معبدة بالأسلفت، بالإضافة إلى تثبيت الرمال وإنشاء عدد من منشئات تصريف المياه”.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد اجاي، إن الدعم الذي قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يأتي “لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا”.

ووقع اتفاقية القرض، وزير الاقتصاد الموريتاني، المختار ولد اجاي، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مع الفاتح الشاذلي، المستشار القانوني للرئيس المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.