مليونان 500 ألف شخص عدد المصوتين في موريتانيا

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن عدد البالغين سن التصويت في البلاد قارب مليونين وخمس مائة ألف ناخب.

واعتبر ولد محمد الأمين خلال مؤتمر صحفي أن ارتفاع نسبة الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، جاء نتيجة لارتفاع نسبة المصوتين في موريتانيا، مضيفا أن الحزب “في خطته الإصلاحية سيعتمد على الانتخاب الشفاف وهو ما يبعث الأمل لدى الناس لأن الشخص إذا كان يخشى من عدم النزاهة أو الشفافية قد يخلد إلى الراحة ولا ينشط للانتساب”.

وأكد الوزير أن موريتانيا مقبلة على انتخابات، “والكل يريد أن يتموقع ويظهر قوته ويستقطب أنصاره من جديد”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إن هناك من يريد أن يرأس وحدة وينافس من أجل الحصول عليها، “والبعض الآخر ينافس من أجل أن يرأس مركزا أو فرعا أو قسما أو يصبح مندوبا يصوت على هيئات الحزب، وحتى أن هناك من ينافس لرئاسة الحزب”.

واختتم الحزب الحاكم في موريتانيا أول أمس الأربعاء حملة انتساب أطلقها قبل أكثر من أسبوعين، وبلغ عدد المنسبين للحزب خلال هذه الحملة مليونا و40 ألف منتسب على عموم التراب الموريتاني.