مليون ريال من رابطة العالم الإسلامي لأيتام موريتانيا

سلمت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في هيئتها العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الأربعاء مخصصات الأيتام الذين بلغ عددهم1567 يتيمًا تتكفل بهم، وتبلغ قيمتها 1,157,000 ريال.

وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية عبد العزيز بن أحمد سرحان أن الهيئة تولي الاهتمام بهذه الفئة المحرومة من المجتمع، وكفلت الآلاف من الأيتام في العديد من دول العالم، وقدمت لهم كل أنواع الدعم المادية، والصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وفق تعبيره.

وبيَّن أن دعم الرابطة وجهودها في مختلف المجالات الإنسانية في موريتانيا وغرب إفريقيا بلغ ما قيمته43,934,604 ريال استفاد منها 2,097,769 شخص ،منذ أن تأسست، مؤكدا أن الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية تعتز كثيرًا بالجهود التي بذلَتْها في مجال كفالة ورعاية الأيتام.

من جانبها قالت مديرة مكتب الرابطة الإقليمي في نواكشوط مسعودة بنت بحام إن برنامج كفالة الأيتام يأتي ضمن المشروعات الخيرية المتعددة التي تنفذها الرابطة في موريتانيا وغرب إفريقيا في مجالات التعليم، والصحة وتوفير مياه الشرب، وحفر الآبار بجانب الأعمال الموسمية التي تشمل المخيمات الصحية وإفطار صائم وتوزيع لحوم الأضاحي.

وأشارت بنت بحام إلى أن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خلال زيارته الأخيرة لموريتانيا قام بوضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها بموريتانيا حاليا.