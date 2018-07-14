منتخب شباب موريتانيا يتعادل مع نظيره من نيجيريا

تعادل المنتخب الموريتاني للشباب (تحت عشرين عاماً)، مساء اليوم السبت، مع نظيره النيجيري في مباراة احتضنها ملعب شيخه ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتأتي هذه المباراة برسم تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت العشرين عاماً، ومن المنتظر أن يتواجه المنتخبان في مباراة العودة التي ستجري في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وانتهت المباراة التي جرت مساء اليوم بنتيجة هدف لكل فريق، ما يعني أن المنتخب الموريتاني مطالب بتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكثر من هدف لهدف، حتى يواصل التقدم في التصفيات.

وسبق أن حقق المنتخب الموريتاني للشباب نتائج إيجابية في التحضير للتصفيات، ويراهن على الوصول إلى الكأس الأفريقية التي ستنظم العام المقبل في النيجر.