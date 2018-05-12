منتخب شباب موريتانيا يلتقي نظيره الغيني مساء اليوم بنواكشوط

يلتقي المنتخب الموريتاني للشباب، نظيره الغيني، مساء اليوم السبت، على ملعب شيخا ولد بيديا بنواكشوط، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات أمم أفريقيا للشباب، التي ستقام في النيجر، مطلع العام المقبل.

وانهي المنتخب الموريتاني تحضيراته للمواجهة المرتقبة، يوم أمس الجمعة،تحت إشراف المدرب المالي، باي با.

ويتطلع منتخب موريتانيا للشباب لمواصلة مشواره في تصفيات البطولة، التي لم يسبق له أن وصل لمراحلها النهائية، ودائما ما اكتفى في مشاركاته السابقة بالوصول للدور الثاني.

وكان المنتخب الموريتاني قد تخطى الشهر الماضي نظيره المغربي في الدور الأول من التصفيات، مستفيدا من فوزه في نواكشوط بهدفين دون رد، وخسارته في الرباط بهدف وحيد.

وكان المنتخب الغيني للشباب قد وصل يوم الخميس الماضي، إلى العاصمة نواكشوط، استعدادا للمواجهة المرتقبة.