منتخب موريتانيا يتقدم ثلاثة مراكز في تصنيف “الفيفا”

صعد المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون” ثلاثة مراكز ليحتل المرتبة 103 عالميا حسب التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكان المنتخب الموريتاني لكرة القدم قد فاز الشهر الجاري على منتخب بوركينا فاسو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقيا الكاميرون 2019.

واحتل المرابطون المرتبة مائة وستة، في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر الشهر الماضي عن “الفيفا”، ليواصل هذا الشهر تقدمه في ترتيب المنتخبات.

على مستوي القارة الافريقية، تصدر منتخب تونس ترتيب المنتخبات باحلاله المركز الثالث والعشرين عالميا فيما تراجعت السنغال مركزا واحد عن تصنيفها السابق لتحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميا والثانية افريقيا.

وأصبحت غانا أكثر المنتخبات الافريقية تراجعا في التصنيف باحتلالها المرتبة الخمسين، متراجعة ستة مراكز عن تصنيفها السابق، وكانت أكبر قفزة في ترتيب المنتخبات الأفريقية من نصيب كينيا، صاحبة المركز 107