منتدى المعارضة: موريتانيا تشهد كارثة حقيقية

قال القيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، رئيس حزب “حاتم”، صالح ولد حننا، إن موريتانيا تشهد كارثة حقيقة بسبب الجفاف، “والحكومة عاجزة عن المواجهة”.

وأضاف، ولد حننا في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أن نظام محمد ولد عبد العزيز، يتفرج على ما سماه “الكارثة” التي تواجهها البلاد، “بل يستغل أحيانا هذه الكارثة لرصد أموال طائلة، والموريتانيون مجمعون على حجم الكارثة وعلى غياب الدولة، وعجزها عن مواجهتها” حسب تعبير ولد حنن.

ووصف القيادي في أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، قرار الحكومة الموريتانية إلغاء التعرفة الجمركية عن أعلاف الحيوانات بـ”الطبيب بعد الموت”، مضيفا أن موسم الأمطار يأتي مع بداية شهر يونيو المقبل، “ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار لتنقذ ما بقي من الثروة الحيوانية”.

وبخصوص مشاركة منتدى المعارضة في الانتخابات المقبلة، التي أعلن المنتدى نيته المشاركة فيها، قال ولد حننا إن النظام مقبل على “محاولة تزوير إرادة الشعب مرة أخرى”، لكن المنتدى سيشارك ويقف في وجه تزوير الانتخابات بكل الوسائل.

وأكد ولد حننا أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تم تشكيلها خارج القانون، مضيفا “هذا أسلوب عودنا عليه النظام الحالي، الذي حل مجلس الشيوخ خارج القانون، ونظم استفتاءا خارج القانون، وشكل لجنة للانتخابات خارج القانون، وهذا أكبر نظام سجل خروقات دستورية خلال فترة زمنية محدودة” حسب تعبير القيادي في منتدى المعارضة.