منتدى المعارضة يدعم إضراب الأطباء وينتقد السلطة

قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إنه يشد على أيدي الأطباء المضربين منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين الأوضاع الصحية في البلاد.

ودعم المنتدى في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد إضراب الأطباء، وقال إنه يدعم « تلبية جميع مطالبهم »، وأكد أنه « يحيي فيهم الروح المهنية العالية من أجل خدمة مهنتهم ومرضاهم ».

ودان المنتدى بشدة ما قال إنه « موقف السلطة السلبي الذي يعبر عن عدم اكتراثها بمعاناة المرضى وعن استقالتها أمام مسؤولياتها تجاه المواطنين ».

وقال المنتدى في بيانه إن الإضراب يدخل يوم غد الاثنين في أسبوعه الرابع، ويرفع مطالب « تتركز حول توفير الظروف الدنيا التي تمكنهم من تأدية واجبهم في خدمة المرضى ».

وانتقد المنتدى موقف السلطة وقال إنه « على الرغم من دعوة الأطباء لحوار مع السلطات حول هذه المطالب واستعدادهم لمناقشتها، فإن السلطة اختارت طريق التجاهل والمناورات والترغيب والترهيب »، وأكد المنتدى أن المطالب التي يرفعها الأطباء « هي مطالب لكل المواطنين ».