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منطقة نواذيبو الحرة.. 30 مليون دولار لحل مشاكل الصيد

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 ساعتين
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وقعت سلطة منقطة نواذيبو الحرة ، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع مجموعة “ميرسك” الدنمركية المتخصصة في النقل البحري و”اللوجستيك” ، لبناء وتجهيز مخازن تبريد ذات حجم كبير على منصة ميناء نواذيبو المستقل، بكلفة بلغت أكثر من 30 مليون دولار.

و ستساهم المذكرة في توفير خدمات التفريغ والتبريد للسمك السطحي بطاقة استيعابية كبيرة.

وقال القائمون على المشروع إن شركة “ميرسك” ستتولى تعليق الأرصفة والقنال البحري لتمكين السفن التي تمارس صيد السمك السطحي من الرسو على المنصة .

ويأتي توقيع الاتفاقية لتنمية مدينة نواذيبو في مجال البنى التحتية ،وتثمين المقدرات التي تزخر بها المدينة ليكون له الأثر الكبير فى حياة السكان.
وتولى توقيعَ المذكرة عن الجانب الموريتاني رئيس منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف، وعن مجموعة “ميرسك ” مارك كبرس، مدير التنمية والمشاريع بالمجموعة.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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