منظمة التجارة العالمية تشيد بسياسات حكومة موريتانيا

أشادت منظمة التجارة العالمية بالإصلاحات التي قامت بها موريتانيا لتحسين الحكامة ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة .

جاء ذلك خلال استعراض الهيئة المكلفة بتقويم السياسات التجارية لمنظمة التجارة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء للجهود التي بذلتها موريتانيا في هذا الإطار.

وقد افتتحت جلسة الهيئة بكلمة ألقتها وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس قدمت خلالها مجمل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الموريتانية لتحسين الحكامة العمومية.

وحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء فإنه”بعد تحليل مفصل ودقيق لهذه الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الموريتانية من طرف الهيئة المذكورة تقدم أعضاؤها بتهنئة موريتانيا وحيوا هذه الجهود التي استهدفت أساسا تطوير وتحسين أداء الاقتصادات الكلية في البلاد خاصة خلال العقد الأخير والتي مكنت من تنشيط النمو الاقتصادي بصورة ملحوظة وتحسين الظروف المعيشية للسكان”.

وتتواصل عملية مناقشة هذا الموضوع حتى 31 من الشهر الجاري حيث يرد الوفد الموريتاني على استفسارات الأعضاء.