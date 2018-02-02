منظمة الهجرة: مخاوف من غرق 90 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هناك مخاوف من غرق نحو 90 مهاجرا بعد أن انقلب قاربهم قبالة ساحل ليبيا في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وذكرت المنظمة الدولية أن ثلاثة مهاجرين نجوا من الحادث بينما جرفت المياه عشر جثث إلى الشاطئ.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون إن الناجين أبلغوا عمال الإنقاذ بأن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين وإن المجموعة كانت في طريقها إلى إيطاليا من شمال أفريقيا.

وتابعت المتحدثة باسم المنظمة خلال حديث هاتفي من تونس لصحفيين في جنيف “قدروا عدد الغرقى في حادث الانقلاب بتسعين غريقا… لكن ما زال علينا أن نتأكد من عدد من فقدوا أرواحهم في المأساة”.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أمنيون في “زوارة ” بغرب ليبيا إن ليبيين اثنين وباكستانيا جرى إنقاذهم من القارب، مضيفين أن عشر جثث انتشلت معظمها لباكستانيين دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.