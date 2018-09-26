مهاجرون يقتحمون إحدى ممثليات الأمم المتحدة بنواكشوط

اقتحم أكثر من عشرين مهاجرا إفريقيا اليوم الأربعاء مقر منظمة ALPM التابعة لممثلية وكالة اللاجئين الأممية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وحاصر المهاجرون عمال المنظمة داخل مكاتبهم بعد اقتحامها، بالإضافة لبعض المهاجرين السنغاليين والسوريين الذين حضروا لمقر المنظمة لتسلم أوراقهم، بعد تسوية أوضاعهم.

ويطالب المقتحمون الذين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، ومعظمهم من دولة وسط افريقيا، بتسوية أوضاعهم كلاجئين شرعيين في موريتانيا.

وتدخلت وحدات من الشرطة الموريتانية، للسيطرة على الوضع، قبل أن تقتحم مقر المنظمة، وتعتقل المهاجرين قبل نقلهم خارج مقر المنظمة التابعة لممثلية الأمم المتحدة.

وأشاد رئيس مندوبية الاتحاد الاوروبي في موريتانيا، جياكومو دورازو، أمس الثلاثاء بالجهود التي تبدلها موريتانيا في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن أكثر من 60 ألف شخص فروا من بلدانهم نتيجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها هذه البلدان.

وكانت السلطات الموريتانية أوقفت خلال الأشهر الماضية عدة دفعات من المهاجرين السريين قبالة شواطئها كانوا يحاولون العبور إلى الشواطئ الاسبانية.