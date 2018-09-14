مهاجر أفريقي شاب في كندا قاده الحظ ليصبح مليونيراً

أصبح المهاجر الأفريقي الشاب ميليغ ميليغ معروف في كندا باسم « الحظوظ »، وهو الذي فاز بورقتي ياناصيب في غضون خمسة أشهر فقط، وتحول إلى مليونير.

لقد أصبحت كندا جالبة للحظ بالنسبة لهذا المهاجر القادم من غرب أفريقيا، والذي يبلغ من العمر 25 عاماً، متزوج وأب لعدة أطفال، ويعيش منذ سنوات في مدينة « وينيبيغ » الكندية.

استطاع هذا الشاب في شهر أبريل الماضي أن يحقق حلم الثراء السريع الذي دفعه للهجرة، من خلال شراء بطاقة ضمن لعبة للسحب العشوائي من بين 900 ألف بطاقة، مكنته بطاقته من الفوز بمبلغ يبلغ مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وفي شهر أغسطس الماضي عاد الشاب للعبة السحب العشوائي مشترياً بطاقة أخرى مكنته من الفوز هذه المرة بمبلغ مليوني دولار أمريكي.

يبدو « ميليغ » الشاب هادئاً في التعامل مع أمواله ووضعيته كمليونير جديد، فبفضل المبلغ الأول اشترى منزلاً كبيراً يقطنه رفقة زوجته وأبنائه.

أما المبلغ الأخير فينوي من خلال بناء مستقبل آمن له ولأبنائه، ولكنه قبل ذلك أعلن أنه سيعود للدراسة من أجل تحسين مستواه في اللغة الإنجليزية وهو القادم من بلد فرانكفوني في غرب القارة الأفريقية.

الصحافة المحلية في كندا اهتمت بقصة هذا المهاجر الشاب الذي تحول بين عشية وضحاها إلى أحد الأثرياء وهو القادم من أدغال القارة الأفريقية.