مواجهات نارية فى قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا



أسفرت قرعة الدور الثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية بين كبريات الفرق الأوربية.



وأوقعت القرعة نادى ريال مدريد الاسباني فى مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي، فيما سيواجه نادى برشلونة الاسبانى، نادى تشلسي اللندني.

وجاءت مواجهات بقية الفرق على الشكل التالي :



يوفنتوس (ايطاليا) - توتنهام (انكلترا



بازل (سويسرا)- مانشستر سيتي (انكلترا



بورتو (البرتغال) - ليفربول (انكلترا.



اشبيلية (اسبانيا) - مانشستر يونايتد (انكلترا



شاختار دانيتسك (اوكرانيا) - روما (ايطاليا



بايرن ميونيخ (المانيا) - بشيكتاش (تركيا



وتقام مباريات الذهاب في 13 و14 و20 و21 من فبراير المقبل، ومباريات الاياب في 6 و7 و13 و14 مارس المقبل.



