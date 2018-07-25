“موانئ دبي” توقع اتفاقا لتشغيل مركز “لوجيستي” فى مالي

أعلنت شركة “موانىء دبي العالمية” اليوم الاربعاء أنها وقعت عقد امتياز لتطوير وتشغيل مركز لوجستي خارج العاصمة المالية باماكو.

وسيقع المركز اللوجستي على الطريق الممتد بين العاصمة السنغالية دكار وباماكو بجنوب مالي بالقرب من خط سكة الحديد الذي يربط بين المدينتين الافريقيتين، بحسب ما جاء في بيان.

وقال البيان إن المركز اللوجستي سيكون قادرا على التعامل مع أربعة ملايين طن من البضائع العامة سنويا.

وستستثمر الشركة الاماراتية مبلغ 50 مليون دولار (43 مليون يورو) كاستثمار مبدئي في المرحلة الاولى من المشروع، على أن يبدأ البناء العام المقبل ويستمر 18 شهرا.

ووقعت الشركة عقد امتياز لمدة 20 عاما قابلا للتجديد تلقائيا لـ20 عاما بعد ذلك.

ووقع وزير النقل المالي مولاي أحمد بوبكر الاتفاق في دبي الاثنين الماضي .

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانىء دبي العالمية سلطان احمد بن سليم قوله إن المركز الجديد سيوفر “منصة لوجستية ضرورية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام صادرات وواردات البضائع عبر ميناء داكار” الذي تديره المجموعة الإماراتية.

وحصلت موانىء دبي العالمية على عدة عقود امتياز في افريقيا. وهي تدير 78 محطة بحرية وداخلية في 40 دولة.

ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي 2013 تدخلت فرنسا عسكريا في مالي ، لمساعدة القوات الحكومية على طرد المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة من الشمال، إلا أن الهجمات ازدادت ضراوة في السنوات الأخيرة.