موريتانيا:الشرطة تفرق احتجاجا للطلاب بخصوص المنح

فرقت الشرطة الموريتانية صباح اليوم الخميس، مظاهرة طلابية نظمتها الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ضد قرار اتخذته وزارة التعليم العالي بخصوص المنح الطلابية.

المظاهرة انطلقت من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط، باتجاه الوزارة، قبل أن تعترضهم وحدات من الشرطة.

وقد خلف تدخل الشرطة لتفريق المظاهرة الطلابية، عدة جرحي بحسب ما صرح به الأمين العام لاتحاد الطلبة الوطنيين مصطفي ولد محمد مولود، الذي أضاف أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة لتفريق الطلاب المتظاهرين.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت الأسابيع الأخيرة، قرارا يقضي بأحقية الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 22 عاما فقط، في الحصول على المنحة المالية، بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها في السابق.

هذا القرار اثار حفيظة الطلاب الذين وصفوه بالارتجالي معتبرين أنه يهدد مستقبل عدد كبير من الطلاب الموريتانيين، ونظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مبني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي جامعة العيون الاسلامية شرقي موريتانيا.