أخبار

موريتانيا:تعيينات في الوزارة المنتدبة لدي وزير الخارجية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 3 دقائق
0

اجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي بنواكشوط، عدة تعيينات في الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، وبالموريتانيين في الخارج ، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

ديون الوزيرة؛ مكلف بمهمة: محمد بمب سيدي محمد بوبه، مستشار سابقا.

مستشارة مكلفة بالموريتانيين في الخارج: توت الركاد، مديرة المغرب العربي سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون الإفريقية؛ المدير: محمد الحنشى الدهاه كتاب، مستشار بالسفارة الموريتانية بدكار سابقا

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 4 دقائق
0

موريتانيا:مجلس الوزراء يجري تعيينات في وزارة الثقافة

منذ 5 دقائق
0

موريتانيا: ندوة حول المجالس الجهوية واللامركزية

منذ 8 ساعات
0

ولد بوحبيني: النظام الموريتاني يستخدم العدالة ضد معارضيه

منذ 9 ساعات
0

موريتانيا: تقطيع إدراي يحول بنشاب وكوري إلى مقاطعات