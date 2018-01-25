موريتانيا:تعيينات في الوزارة المنتدبة لدي وزير الخارجية

اجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي بنواكشوط، عدة تعيينات في الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، وبالموريتانيين في الخارج ، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

ديون الوزيرة؛ مكلف بمهمة: محمد بمب سيدي محمد بوبه، مستشار سابقا.

مستشارة مكلفة بالموريتانيين في الخارج: توت الركاد، مديرة المغرب العربي سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون الإفريقية؛ المدير: محمد الحنشى الدهاه كتاب، مستشار بالسفارة الموريتانية بدكار سابقا