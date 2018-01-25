أخبار

موريتانيا:مجلس الوزراء يجري تعيينات في وزارة الثقافة

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
0

أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي بنواكشوط، عدة تعيينات في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

ديون الوزير: المستشار المكلف بالشؤون القانونية: عدنان ولد بيروك، مدير العمل الثقافي سابقا.

المفتشية العامة الداخلية: المفتش العام: سيد عبد الله ولد البخاري، مدير المكتبة الوطنية سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية العمل الثقافي؛ المدير: اوليد الناس ولد هنون، المستشار المكلف بالشؤون القانونية سابقا.

المؤسسات العمومية

المكتبة الوطنية؛ المديرة: ابنته بنت الخالص، مديرة المعهد الموريتاني للبحث والتكوين سابقا.

المعهد الموريتاني للبحث والتكوين؛ المدير: يب ولد شيخنا،المفتش العام للوزارة سابقا.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 1 دقيقة
0

موريتانيا: ندوة حول المجالس الجهوية واللامركزية

منذ 8 ساعات
0

ولد بوحبيني: النظام الموريتاني يستخدم العدالة ضد معارضيه

منذ 9 ساعات
0

موريتانيا: تقطيع إدراي يحول بنشاب وكوري إلى مقاطعات

منذ 10 ساعات
0

مالي: هجوم على قواعد عسكرية قرب الحدود الموريتانية