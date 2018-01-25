موريتانيا:مجلس الوزراء يجري تعيينات في وزارة الثقافة

أجري مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي بنواكشوط، عدة تعيينات في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

ديون الوزير: المستشار المكلف بالشؤون القانونية: عدنان ولد بيروك، مدير العمل الثقافي سابقا.

المفتشية العامة الداخلية: المفتش العام: سيد عبد الله ولد البخاري، مدير المكتبة الوطنية سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية العمل الثقافي؛ المدير: اوليد الناس ولد هنون، المستشار المكلف بالشؤون القانونية سابقا.

المؤسسات العمومية

المكتبة الوطنية؛ المديرة: ابنته بنت الخالص، مديرة المعهد الموريتاني للبحث والتكوين سابقا.

المعهد الموريتاني للبحث والتكوين؛ المدير: يب ولد شيخنا،المفتش العام للوزارة سابقا.