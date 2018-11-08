موريتانيا.. آباء طلاب “مركز العلماء” يطالبون الرئيس بفتحه

طالب آباء ووكلاء تلاميذ مركز تكوين العلماء، الذي أغلقته السلطات الموريتانية قبل أشهر، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لرفع كل الإجراءات المتخذة ضد المركز.

وقال آباء ووكلاء تلاميذة المركز في رسالة موجهة إلى الرئيس الموريتاني، تم توزيعها على هامش احتجاج نظمه طلابه اليوم الخميس أمام مبني وزارة التوجيه الإسلامي، إن “إغلاق المركز المفاجئ تسبب في ضرر عظيم لأبنائهم، في ظل الظروف الحالية التي يصعب فيها تربية الأبناء على أسس سليمة”.

وأضافت الرسالة أن” المركز يجمع بين حسنات وإيجابيات النظامين المحظري والنظامي، على يد عدد من العلماء المشهود لهم بالاستقامة والأمانة والتجربة”.

ودعت الرسالة الرئيس إلى إعادة فتح المركز لما يقوم به من مهام التربية والتعليم، وتحمله لأعباء تدريس الأبناء.

وكان عدد من طلاب مركز تكوين العلماء، التابع للشيخ محمد الحسن ولد الددو المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، قد احتجوا اليوم الخميس أمام مبني وزارة الشؤون الاسلامية للمطالبة بإعاده فتح المركز.

وسبق للطلاب وعمال المركز أن نظموا عدة وقفات أمام بعض المصالح الحكومية، للمطالبة برفع الإجراءات المتخذة ضده.