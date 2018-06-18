أخبار

موريتانيا .. أزيد من 50 ألف مترشح لامتحان “الباكلوريا”

قرابة 50 % من المترشحين من البنات

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 ساعة
0

انطلقت اليوم الاثنين على عموم التراب الموريتاني امتحانات شهادة الباكالوريا في 132 مركزا من ضمنهم 71 مركزا في الولايات الداخلية والباقي من المراكز على مستوى ولايات العاصمة الثلاث.

 

ويبلغ عدد المشاركين في الامتحانات هذه السنة 50045 مترشحا، تشكل نسبة البنات من ضمنهم ما يقارب 49% وهو ما يعادل 24482 مترشحا.

 

ويتوزع المشاركون في هذه الامتحانات على شعب الآداب العصرية ،والآداب الأصلية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، إضافة الشعبة الفنية.

 

وزار وزير التهذيب الوطني، إسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، صباح اليوم بعض مراكز الامتحانات على مستوى العاصمة.

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 4 ساعات
250

تونس .. مبادرة لاستضافة دول المغرب العربي “مونديال 2030 “

منذ 5 ساعات
60

موريتانيا ..توقعات بتعليق الإنترنت الخلوي أيام “الباكلوريا”

منذ 16 ساعة
277

الإصابة تبعد السنغالي “سيس” عن كأس العالم

منذ 18 ساعة
511

موريتانيا.. ولد الشيخ أحمد يبدأ أول مهامه الخارجية