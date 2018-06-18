موريتانيا .. أزيد من 50 ألف مترشح لامتحان “الباكلوريا”

انطلقت اليوم الاثنين على عموم التراب الموريتاني امتحانات شهادة الباكالوريا في 132 مركزا من ضمنهم 71 مركزا في الولايات الداخلية والباقي من المراكز على مستوى ولايات العاصمة الثلاث.

ويبلغ عدد المشاركين في الامتحانات هذه السنة 50045 مترشحا، تشكل نسبة البنات من ضمنهم ما يقارب 49% وهو ما يعادل 24482 مترشحا.

ويتوزع المشاركون في هذه الامتحانات على شعب الآداب العصرية ،والآداب الأصلية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، إضافة الشعبة الفنية.

وزار وزير التهذيب الوطني، إسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، صباح اليوم بعض مراكز الامتحانات على مستوى العاصمة.