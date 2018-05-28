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موريتانيا.. أساتذة جامعيون يحتجون أمام القصر الرئاسي

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 14 دقيقة
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نظم عدد من الأساتذة المتعاونين في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط.

ورفع الأساتذة المتعاونون، عدة شعارات تطالب باكتتاب الأساتذة المتعاونين في المعهد، ودفع “المستحقات المتراكمة لسنوات، والمتعلقة بالتدريس والإشراف على الرسائل ونقاشها وكذا الرقابة على الامتحانات”.

وطالب الأساتذة، برفع سن الاكتتاب في الوظيفة العمومية، وتوقيع عقود عمل مع الأساتذة المتعاونين في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، “لأن المؤسسة دأبت على استغلال كفاءاتهم لسنوات عديدة” حسب تعبير الأساتذة.

وقال الأساتذة المتعاونون إنهم ماضون في التعبير عن رفضهم لما سموه “الظلم والحيف” الذي يتعرضون له، بكل الوسائل المشروعة التي يخولها لهم القانون، “حتى يتم استرداد كل الحقوق”.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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