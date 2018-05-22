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موريتانيا.. أساتذة جامعيون يطالبون بالاكتتاب

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 3 دقائق
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طالبت عدد من الأساتذة الجامعيين المتعاونين مع المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

ودعا الأساتذة خلال وقفة احتجاجية، أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، وزارة التعليم العالي إلى اكتتابهم رسميا في التعليم العالي، ورفع الظلم الذي عانو منه لعدة سنوات “دون أن يلوح حل في الأفق” حسب تعبير الأساتذة.

وقال الأساتذة الجامعيون إن رواتبهم متأخرة منذ خمسة أشهر، مطالبين إدارة المعهد العالي، بتسديد رواتبهم التي لم يستلموها منذ 2013.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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