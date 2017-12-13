موريتانيا: أطباء ينددون بتأجيل وزارة الصحة لاكتتابهم



ندد الأطباء غير المكتتبن اليوم الأربعاء بقرار وزارة الصحة الموريتانية واللجنة الوطنية للمسابقات تأجيل مسابقة اكتتاب الأطباء ، للمرة الثانية لغاية يوم 31 من ديسمبر، معتبرين الخطوة "غير موفقة".



ووصف الأطباء خلال وقفة لهم القرار ب"الأحادي" من طرف الجهات المعنية والتي لم تحترم قوانين المسابقات حيث يجب إشعار المعنيين بالمسابقة والتشاور معهم وتقديم مصوغات مبررة ، وفق تعبيرهم.



وكانت وزارة الصحة الموريتانية تقوم بتنظيم مسابقتين على الأقل في العام لاكتتاب الأطباء ،وحتى الآن لم تقم بأي اكتتاب منذ اكتوبر 2016 ، حسب اللجنة الإعلامية للأطباء.

وقال الأطباء إن التأجيل مماطلة فقط للأطباء الذين يعانون البطالة منذ سنة، لتزداد البطالة في بلد يعد على رأس البلدان الفقيرة في هشاشة الأنظمة الصحية ونقص الكوادر الطبية، وفق تعبيرهم.



ودانت اللجنة الإعلامية للأطباء غير المكتتبين الفوضى التي طالت اكتتابهم ، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والتعجيل باكتتاب جميع الأطباء دون استثناء .

