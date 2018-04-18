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موريتانيا.. أعضاء المستقلة للانتخابات يؤدون اليمين الدستورية

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 6 دقائق
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أدى أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليمين الدستورية.

وأقسم أعضاء اللجنة الأحد عشر، على تأدية وظائفهم بإخلاص، وأن يزاولوا عملهم بحياد تام مع مراعاة قوانين الدولة الموريتانية، وأن يحافظوا على سرية المداولات حتى بعد انتهاء وظائفهم.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري، اسغير ولد امبارك، بعد تأدية أعضاء اللجنة لليمين، اعتماد الأعضاء في لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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