موريتانيا.. أف سي نواذيبو بطلا لكأس الرئيس

توج أفسى نواذيبو مساء أمس الجمعة بكأس رئيس الجمهورية لكرة القدم، بعد فوزه على فريق كينغ نواكشوط بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي في وقتيها الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيع التي مكنت أفسي نواذيبو من الفوز بستة إصابات مقابل خمسة.

المباراة حضرها الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير، الذي هنأ في تصريحات له بعد المباراة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم على ما بذلته خلال السنوات الاخير ة من جهد للرفع من مستوى كرة القدم في موريتانيا.

واضاف ان بطولة كأس رئيس الجمهورية عكست المستوى الكبير للفرق المشاركة التي ابانت عن قدرات فنية عالية.

وهنأ فريق افسى نواذيبو الفائز بالكأس في هذا الموسم وفريق نواكشوط الذي احتل المركز الثاني على المستوى الرائع الذي ابان عنه خلال المقابلة.