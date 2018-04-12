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موريتانيا.. أكثر من مليون منتسب للحزب الحاكم

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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أفادت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”، أن عدد المنسبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، بلغ أزيد من مليون منتسب خلال الحملة التي اختتمها الحزب ليل الأربعاء/الخميس.

وأضافت المصادر أن مكاتب التسجيل التابعة للحزب، تمكنت من تسجيل مليون وأربعين ألف منتسب على عموم التراب الموريتاني.

واختتم الحزب الحاكم  الليلة البارحة حملة الانتساب التي أطلقها قبل أكثر من أسبوعين، على عموم التراب الموريتاني، وهي الثانية منذ تأسيس الحزب عام 2009.

وسبق أن قامت اللجنة المشرفة على حملة الانتساب للحزب الذي يحكم البلاد مند العام 2009، بتمديد حملته لمدة يومين.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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