موريتانيا.. أمطار بين القوية والخفيفة في سبع ولايات

أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الليلة البارحة تساقط كميات من الامطار في عدة مناطق في شرق وشمال وجنوب شرقي، ووسط البلاد.

وسجلت أكبر كمية من هذه الأمطار في أم آفنادش بالحوض الشرقي، حيث سجل تساقط أزيد من مائة مم، وأدناها في مناطق بتكانت وآدرار وكيديماغه ووصلت 2 مم، وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي.

الحوض الشرقي:

ولاته………………………03 مم

اعوينات ازبل………………….05 مم

أم آفنادش……………………118 مم

فصالة………………………58 مم

الحوض الغربي:

السعادة………………………40 مم

لنوار………………………..16 مم

لبراكنه:

دار البركة…………………04 مم

ولد برام…………………..03 مم

آدارار:

شنقيط…………………….03 مم

وادان…………………….25 مم

أوجفت……………………06 مم

تونكاد……………………02 مم

ولاية تكانت:

تجكجه…………………..05 مم

الرشيد…………………..02 مم

كيدماغه:

غابو……………………03 مم

الشلخه…………………..10 مم

باديام……………………02 مم

سد الماء………………….09 مم

كوري……………………03 مم

جاكيلي……………………06 مم

ازنيكي……………………05 مم

ولد ينج…………………..04 مم

بولي…………………….03 مم

لمتعيلك مدن………………..08 مم

لعوينات…………………..03 مم

دومي……………………15 مم

لحرج……………………10 مم

تيرس زمور:

ازويرات………………….09 مم

افديرك…………………..25 مم