موريتانيا.. أمطار تكسر حاجز 110 ميليمترات

شهدت مناطق مختلفة من موريتانيا، ليلة الأحد/الاثنين، تساقطات مطرية متفاوتة، وصلت في بلدية ماتويديمة في ولاية لبراكنة شرقي موريتانيا إلى 110 ملم.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاثنين أن مقاييس المطر سجلت خلال اليوم الماضي تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

ولاتة………………45مم

تمبدغة……………..08مم

بوصطيلة…………..12مم

اميت غالية…………40مم

آمرج………………03مم

أم اعشيش…………10مم

أم جفان………….39مم

عدل بكرو………..28مم

باسكنو…………..44مم

فصالة…………..08مم

لعصابة:

كيفة………………04مم

بوسروال…………40مم

جارالله……………35مم

لقليبية…………….25مم

حمود…………….41مم

أودي إفلان……….35مم

واد الروضة……….52مم

أم الكوز……………20مم

صفاانجاي…………66مم

أحسي أدهين……………30مم

حي السعادة…………….64مم

ميساها…………………35مم

مساب آكجور…………30مم

حي البارك…………….45مم

كرو…………………..22مم

الغايرة………………..20مم

كامور…………………50مم

اتويجويد……………….20مم

لعويسي………………..35مم

أبرودة………………….11مم

أهل مودي ملل………..101مم

آكوانيت……………….40مم

كوركول:

كيهيدي……………….05مم

لكصيبة1……………..08مم

مونكل………………..30مم

اتويزكر……………….30مم

امبود………………….25مم

بودامي……………….45مم

امبوت آنسيه…………..15مم

كوب جعفر……………06مم

لحرج………………..25مم

أولاد الحاج………….17مم

أهل عمارولد اعل…………20مم

جداها…………………….15مم

اتويجيل…………………..60مم

الساكنة………………….22مم

مقامه……………………20مم

دولل……………………10مم

والي……………………15مم

تولل…………………..44مم

بديهياب……………….25مم

أم مية…………………20مم

الحلة………………….13مم

بوكول………………..13مم

آزكيلم………………..15مم

مفتاح الخير…………..07مم

كانكي………………..06مم

توكومادي…………….05مم

توفندي سيفي………….05مم

سيفي…………………15مم

التوميات……………..70مم

لبراكنه:

ألآك ………………….15مم

جلوار………………….22مم

بوزريبية……………….32مم

مال…………………….22مم

كربالة…………………..25مم

اتويديمة……………….110مم

اللية…………………..08مم

بوراص……………….25مم

امبربوص……………..22مم

جونابة…………………45مم

واد آمور………………35مم

اطويلة…………………42مم

لردي………………….42مم

المشروع………………20مم

تاشوت توبة……………35مم

بوغي………………….25مم

علب أجمل…………….09مم

ترتوكل………………..55مم

امباني…………………05مم

بابابي………………….15مم

دار البركة……………..09مم

سنتيام إديام……………..06مم

دار السلام………………06مم

اكراع السدرة…………..11مم

آنتن…………………….08مم

بوشامة…………………15مم

اللوة…………………..22مم

أدباي الحجاج………….05مم

انجابينا…………………06مم

باكودين………………..10مم

أدياولدج مانكو…………10مم

أمراح أنعام…………….18مم

كوركول………………03مم

اترارزة:

روصو…………………16مم

واد الناقة……………….13مم

لفريوة………………….4.5مم

بوتلميت………………..09مم

اركيز………………….07مم

لكصيبة2………………03مم

انتيكان…………………04مم

برينة…………………..12مم

اللكات………………….12مم

بوطلحاية………………08مم

تكنت………………….4.5مم

المذرذرة……………….33مم

تكانت:

كومس التيدومة………….18مم

لخشب…………………10مم

القدية…………………..01مم

السياسة…………………14مم

كيدي ماغا:

سيلبابي………………….12مم

تاشوط…………………..40مم

أجارأهل سالم……………63مم

دنكرومة………………..38مم

كين كومة………………36مم

ولد بون…………………37مم

ولد ينجه…………………20مم

كرفافة…………………..22مم

بودباي………………….22مم

امبيديع أساغة……………30مم

تجادة…………………….21مم

اندوملي………………….50مم

لكنيبية……………………10مم

المتلكة المدن……………..10مم

المتلكة أدباي……………..13مم

وارأهل فضيلي…………..11مم

وارأهل أشريف…………..20مم

أماكه…………………….15مم

لحرج…………………….10مم

لحرج اديام اديام………….30مم

أو ذن لفرص……………..11مم