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موريتانيا.. أمطار تكسر حاجز 110 ميليمترات
شهدت مناطق مختلفة من موريتانيا، ليلة الأحد/الاثنين، تساقطات مطرية متفاوتة، وصلت في بلدية ماتويديمة في ولاية لبراكنة شرقي موريتانيا إلى 110 ملم.
وأفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاثنين أن مقاييس المطر سجلت خلال اليوم الماضي تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
ولاتة………………45مم
تمبدغة……………..08مم
بوصطيلة…………..12مم
اميت غالية…………40مم
آمرج………………03مم
أم اعشيش…………10مم
أم جفان………….39مم
عدل بكرو………..28مم
باسكنو…………..44مم
فصالة…………..08مم
لعصابة:
كيفة………………04مم
بوسروال…………40مم
جارالله……………35مم
لقليبية…………….25مم
حمود…………….41مم
أودي إفلان……….35مم
واد الروضة……….52مم
أم الكوز……………20مم
صفاانجاي…………66مم
أحسي أدهين……………30مم
حي السعادة…………….64مم
ميساها…………………35مم
مساب آكجور…………30مم
حي البارك…………….45مم
كرو…………………..22مم
الغايرة………………..20مم
كامور…………………50مم
اتويجويد……………….20مم
لعويسي………………..35مم
أبرودة………………….11مم
أهل مودي ملل………..101مم
آكوانيت……………….40مم
كوركول:
كيهيدي……………….05مم
لكصيبة1……………..08مم
مونكل………………..30مم
اتويزكر……………….30مم
امبود………………….25مم
بودامي……………….45مم
امبوت آنسيه…………..15مم
كوب جعفر……………06مم
لحرج………………..25مم
أولاد الحاج………….17مم
أهل عمارولد اعل…………20مم
جداها…………………….15مم
اتويجيل…………………..60مم
الساكنة………………….22مم
مقامه……………………20مم
دولل……………………10مم
والي……………………15مم
تولل…………………..44مم
بديهياب……………….25مم
أم مية…………………20مم
الحلة………………….13مم
بوكول………………..13مم
آزكيلم………………..15مم
مفتاح الخير…………..07مم
كانكي………………..06مم
توكومادي…………….05مم
توفندي سيفي………….05مم
سيفي…………………15مم
التوميات……………..70مم
لبراكنه:
ألآك ………………….15مم
جلوار………………….22مم
بوزريبية……………….32مم
مال…………………….22مم
كربالة…………………..25مم
اتويديمة……………….110مم
اللية…………………..08مم
بوراص……………….25مم
امبربوص……………..22مم
جونابة…………………45مم
واد آمور………………35مم
اطويلة…………………42مم
لردي………………….42مم
المشروع………………20مم
تاشوت توبة……………35مم
بوغي………………….25مم
علب أجمل…………….09مم
ترتوكل………………..55مم
امباني…………………05مم
بابابي………………….15مم
دار البركة……………..09مم
سنتيام إديام……………..06مم
دار السلام………………06مم
اكراع السدرة…………..11مم
آنتن…………………….08مم
بوشامة…………………15مم
اللوة…………………..22مم
أدباي الحجاج………….05مم
انجابينا…………………06مم
باكودين………………..10مم
أدياولدج مانكو…………10مم
أمراح أنعام…………….18مم
كوركول………………03مم
اترارزة:
روصو…………………16مم
واد الناقة……………….13مم
لفريوة………………….4.5مم
بوتلميت………………..09مم
اركيز………………….07مم
لكصيبة2………………03مم
انتيكان…………………04مم
برينة…………………..12مم
اللكات………………….12مم
بوطلحاية………………08مم
تكنت………………….4.5مم
المذرذرة……………….33مم
تكانت:
كومس التيدومة………….18مم
لخشب…………………10مم
القدية…………………..01مم
السياسة…………………14مم
كيدي ماغا:
سيلبابي………………….12مم
تاشوط…………………..40مم
أجارأهل سالم……………63مم
دنكرومة………………..38مم
كين كومة………………36مم
ولد بون…………………37مم
ولد ينجه…………………20مم
كرفافة…………………..22مم
بودباي………………….22مم
امبيديع أساغة……………30مم
تجادة…………………….21مم
اندوملي………………….50مم
لكنيبية……………………10مم
المتلكة المدن……………..10مم
المتلكة أدباي……………..13مم
وارأهل فضيلي…………..11مم
وارأهل أشريف…………..20مم
أماكه…………………….15مم
لحرج…………………….10مم
لحرج اديام اديام………….30مم
أو ذن لفرص……………..11مم