موريتانيا.. أمطار خفيفة ومتوسطة على الحوضين

أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية اليوم الأربعاء أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 الساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على عدة ولايات.

وجاءت الكميات على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

اظهر…………….03 مم

النعمه…………….10 مم

جكني…………….14 مم

امرج…………….15 مم

عدل بكرو………….06 مم

فصاله…………….08 مم

تمبدغه…………….13 مم

بوصطيله……………13 مم

اكوينيت ازبل…………28 مم

الحوض الغربي:

الطينطان…………..5و16 مم

الطويل……………23 مم

عين فربه………….11 مم

اغرغار…………..16 مم

كوبني……………06 مم

الفلانية…………..12 مم

مدبوكو…………..18 مم

كوكي……………22 مم

ترمسه……………06 مم

الرزام …………..20 مم

كنب…………….10 مم

المدروم…………..30 مم

اقليك أهل أوجه……….04 مم

باكوينيت…………..26 مم

أرقان…………….20 مم

بوكندوز……………17 مم

تمبدغة الغربية………..21 مم

حاسي عبدالله…………06 مم

حاسي أهل احمد بشنه……07 مم