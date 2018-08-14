موريتانيا.. أمطار على الحوض الشرقي وكيدي ماغه

افادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الليلة البارحة تساقط

كميات من الامطار على مناطق مختلفة من ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغه وذلك على النحو التالي :

الحوض الشرقي:

النعمة………………………….. 30مم

ولاتة…………………………….06-مم

انواودار………………………..19مم

مطارالنعمة……………………32مم

بيري بافا……………………..38مم

بنكو……………………………10مم

حاسي البركة……………….38مم

بومسعود…………………….50مم

امرج الخير…………………14مم

بوسطيلة…………………….04مم

امرج………………………..10مم

المدروم…………………….40مم

عدلبكرو…………………..15مم

لحنيكات…………………..20مم

اكصيرالبركة……………15مم

آسكره…………………….10مم

باسكنو……………………17مم

فصالة…………………….43مم

اعوينات ازبل…………..35مم

حاسي اهل عبدي………35مم

اغليك اهل امحمد………33مم

امريت غالي…………….38مم

تنبدغة…………………….29مم

طلحاية النسر…………..30مم

جيكني……………………26مم

بولكلاب…………………30مم

آمريشة………………….32مم

التيشيليت……………….32مم

الشامية………………….33مم

اهل بلاتي………………40مم

اعوينات الرجاط……..65مم

كيدي ماغا:

كوري…………………..08مم

دياكيلي………………….09مم