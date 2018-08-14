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موريتانيا.. أمطار على الحوض الشرقي وكيدي ماغه
افادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الليلة البارحة تساقط
كميات من الامطار على مناطق مختلفة من ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغه وذلك على النحو التالي :
الحوض الشرقي:
النعمة………………………….. 30مم
ولاتة…………………………….06-مم
انواودار………………………..19مم
مطارالنعمة……………………32مم
بيري بافا……………………..38مم
بنكو……………………………10مم
حاسي البركة……………….38مم
بومسعود…………………….50مم
امرج الخير…………………14مم
بوسطيلة…………………….04مم
امرج………………………..10مم
المدروم…………………….40مم
عدلبكرو…………………..15مم
لحنيكات…………………..20مم
اكصيرالبركة……………15مم
آسكره…………………….10مم
باسكنو……………………17مم
فصالة…………………….43مم
اعوينات ازبل…………..35مم
حاسي اهل عبدي………35مم
اغليك اهل امحمد………33مم
امريت غالي…………….38مم
تنبدغة…………………….29مم
طلحاية النسر…………..30مم
جيكني……………………26مم
بولكلاب…………………30مم
آمريشة………………….32مم
التيشيليت……………….32مم
الشامية………………….33مم
اهل بلاتي………………40مم
اعوينات الرجاط……..65مم
كيدي ماغا:
كوري…………………..08مم
دياكيلي………………….09مم