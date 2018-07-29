موريتانيا.. أمطار على مناطق متفرقة فى الحوضين

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد .

وجاءت الكميات على النحو التالي :

الحوض الشرقي:

النعمة …………………….39 مم

ولانه ……………………..17 مم

تمبدغه …………………….04 مم

انبيكت لحواش …………………..04مم

حاسي البركه ……………….38 مم

اعوينات ازبل …………….. 25 مم

آكوينيت …………………….58 مم

اقليك أهل امحيمد ……………………..32 مم

حاسي امد …………………… 38 مم

الحوض الغربي:

لعيون ……………………………….. 35 مم

ابيشيش ……………………….. ..22 مم

زاكي أم اغال ……………………….37 مم

أم لحبال ………………………. …….40 مم

– اندرينايه…………………………….40 مم

عين ابهاه………………………………17 مم

الحضره………………………………….60 مم

انصفني ……………………………….. 40مم

تيشيليت انعامه…………………………35 مم

بدر …………………………………… 27 مم

اغليك ادوعلي………………………. 45مم

بيت الم ……………………………… 42مم

اقرنفل …………………………………08مم

بودمغه ………………………………. 38 مم

الحرمين ……………………………. 55 مم

– دار العلى …………………………45 مم

– أكرونفله …………………………..33 مم

الراظي ……………………………..17 مم

أم العروى ………………………… 30

أم لحياظ ……………………………… 44 مم

بولنوار ………………………………. 35 مم

اشليخه ………………………………..22

– ادويراره…………………………….20 مم

بوماز ………………………………… 34 مم

المدوب ………………………………..35 مم

لمباره ………………………………… 35مم

لقليك …………………………………. 50مم

تامشكط ……………………………… 15مم

البربارة …………………………….. 60مم

الصفاء ………………………………. 25 مم

لفده ……………………………………..25 مم

كوبنى …………………………………. 02مم

حاسي اهل احمد بشن…………. ….17 مم

المدروم ………………………………. 10مم

تيمزيم……………………………………12 مم

بوطلحايه ……………………………… 20مم

ترمسه ………………………………… 10مم

دمشق ……………………………………. 02مم

الفلانيه …………………………………….02مم

بغداد ………………………………………..40مم

الغيث ……………………………………… 54مم

الطينطان …………………………………..05 مم

عين فربه ………………………………. 02مم

لعوينات ………………………………… 18مم

فيراج تامشكط ………………………………..20مم

محم الجيرب …………………………………07 مم