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موريتانيا.. أمطار على مناطق متفرقة فى الحوضين
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد .
وجاءت الكميات على النحو التالي :
الحوض الشرقي:
النعمة …………………….39 مم
ولانه ……………………..17 مم
تمبدغه …………………….04 مم
انبيكت لحواش …………………..04مم
حاسي البركه ……………….38 مم
اعوينات ازبل …………….. 25 مم
آكوينيت …………………….58 مم
اقليك أهل امحيمد ……………………..32 مم
حاسي امد …………………… 38 مم
الحوض الغربي:
لعيون ……………………………….. 35 مم
ابيشيش ……………………….. ..22 مم
زاكي أم اغال ……………………….37 مم
أم لحبال ………………………. …….40 مم
– اندرينايه…………………………….40 مم
عين ابهاه………………………………17 مم
الحضره………………………………….60 مم
انصفني ……………………………….. 40مم
تيشيليت انعامه…………………………35 مم
بدر …………………………………… 27 مم
اغليك ادوعلي………………………. 45مم
بيت الم ……………………………… 42مم
اقرنفل …………………………………08مم
بودمغه ………………………………. 38 مم
الحرمين ……………………………. 55 مم
– دار العلى …………………………45 مم
– أكرونفله …………………………..33 مم
الراظي ……………………………..17 مم
أم العروى ………………………… 30
أم لحياظ ……………………………… 44 مم
بولنوار ………………………………. 35 مم
اشليخه ………………………………..22
– ادويراره…………………………….20 مم
بوماز ………………………………… 34 مم
المدوب ………………………………..35 مم
لمباره ………………………………… 35مم
لقليك …………………………………. 50مم
تامشكط ……………………………… 15مم
البربارة …………………………….. 60مم
الصفاء ………………………………. 25 مم
لفده ……………………………………..25 مم
كوبنى …………………………………. 02مم
حاسي اهل احمد بشن…………. ….17 مم
المدروم ………………………………. 10مم
تيمزيم……………………………………12 مم
بوطلحايه ……………………………… 20مم
ترمسه ………………………………… 10مم
دمشق ……………………………………. 02مم
الفلانيه …………………………………….02مم
بغداد ………………………………………..40مم
الغيث ……………………………………… 54مم
الطينطان …………………………………..05 مم
عين فربه ………………………………. 02مم
لعوينات ………………………………… 18مم
فيراج تامشكط ………………………………..20مم
محم الجيرب …………………………………07 مم