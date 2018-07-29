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موريتانيا.. أمطار على مناطق متفرقة فى الحوضين

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد .

وجاءت الكميات على النحو التالي :

 

الحوض الشرقي:

 

النعمة …………………….39 مم

 

ولانه ……………………..17 مم

 

تمبدغه …………………….04 مم

 

انبيكت لحواش …………………..04مم

 

حاسي البركه ……………….38 مم

 

اعوينات ازبل …………….. 25 مم

 

آكوينيت …………………….58 مم

 

اقليك أهل امحيمد ……………………..32 مم

 

حاسي امد …………………… 38 مم

 

الحوض الغربي:

 

لعيون ……………………………….. 35 مم

 

ابيشيش ……………………….. ..22 مم

 

زاكي أم اغال ……………………….37 مم

 

أم لحبال ………………………. …….40 مم

 

– اندرينايه…………………………….40 مم

 

عين ابهاه………………………………17 مم

 

الحضره………………………………….60 مم

 

انصفني ……………………………….. 40مم

 

تيشيليت انعامه…………………………35 مم

 

بدر …………………………………… 27 مم

 

اغليك ادوعلي………………………. 45مم

 

بيت الم ……………………………… 42مم

 

اقرنفل …………………………………08مم

 

بودمغه ………………………………. 38 مم

 

الحرمين ……………………………. 55 مم

 

– دار العلى …………………………45 مم

 

– أكرونفله …………………………..33 مم

 

الراظي ……………………………..17 مم

 

أم العروى ………………………… 30

 

أم لحياظ ……………………………… 44 مم

 

بولنوار ………………………………. 35 مم

 

اشليخه ………………………………..22

 

– ادويراره…………………………….20 مم

 

بوماز ………………………………… 34 مم

 

المدوب ………………………………..35 مم

 

لمباره ………………………………… 35مم

 

لقليك …………………………………. 50مم

 

تامشكط ……………………………… 15مم

 

البربارة …………………………….. 60مم

 

الصفاء ………………………………. 25 مم

 

لفده ……………………………………..25 مم

 

كوبنى …………………………………. 02مم

 

حاسي اهل احمد بشن…………. ….17 مم

 

المدروم ………………………………. 10مم

 

تيمزيم……………………………………12 مم

 

بوطلحايه ……………………………… 20مم

 

ترمسه ………………………………… 10مم

 

دمشق ……………………………………. 02مم

 

الفلانيه …………………………………….02مم

 

بغداد ………………………………………..40مم

 

الغيث ……………………………………… 54مم

 

الطينطان …………………………………..05 مم

 

عين فربه ………………………………. 02مم

 

لعوينات ………………………………… 18مم

 

فيراج تامشكط ………………………………..20مم

 

محم الجيرب …………………………………07 مم

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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