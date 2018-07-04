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موريتانيا .. أمطار على مناطق متفرقة فى الشرق
أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق مختلفة فى موريتانيا.
وجاءت الكميات على النحو التالي:
الحوض الغربي:
تامشكط ………………………………………………………….01مم
لفده ………………………………………………………………..25مم
سافا ……………………………………………………………….05مم
المبروك ………………………………………………………….06مم
لعصابه:
واد أم الخز …………………………………………………..20مم
آمرجل …………………………………………………………10مم
كندره ………………………………………………………….20مم
الميسخ ………………………………………………………..05مم
احسي الطين ………………………………………………..25مم
كيفه ………………………………………………………5ر10مم
كرو ………………………………………………………….06مم
باركيول …………………………………………………….03مم
القايره……………………………………………………….07مم
بو امديد ……………………………………………………02مم