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موريتانيا .. أمطار على مناطق متفرقة فى الشرق

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق مختلفة فى موريتانيا.

وجاءت الكميات  على النحو التالي:

الحوض الغربي:

تامشكط ………………………………………………………….01مم

لفده ………………………………………………………………..25مم

سافا ……………………………………………………………….05مم

المبروك ………………………………………………………….06مم

لعصابه:

واد أم الخز …………………………………………………..20مم

آمرجل …………………………………………………………10مم

كندره ………………………………………………………….20مم

الميسخ ………………………………………………………..05مم

احسي الطين ………………………………………………..25مم

كيفه ………………………………………………………5ر10مم

كرو ………………………………………………………….06مم

باركيول …………………………………………………….03مم

القايره……………………………………………………….07مم

بو امديد ……………………………………………………02مم

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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