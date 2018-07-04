موريتانيا .. أمطار على مناطق متفرقة فى الشرق

أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق مختلفة فى موريتانيا.

وجاءت الكميات على النحو التالي:

الحوض الغربي:

تامشكط ………………………………………………………….01مم

لفده ………………………………………………………………..25مم

سافا ……………………………………………………………….05مم

المبروك ………………………………………………………….06مم

لعصابه:

واد أم الخز …………………………………………………..20مم

آمرجل …………………………………………………………10مم

كندره ………………………………………………………….20مم

الميسخ ………………………………………………………..05مم

احسي الطين ………………………………………………..25مم

كيفه ………………………………………………………5ر10مم

كرو ………………………………………………………….06مم

باركيول …………………………………………………….03مم

القايره……………………………………………………….07مم

بو امديد ……………………………………………………02مم