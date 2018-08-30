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موريتانيا.. أمطار على مناطق من ولايات الضفة
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية أن مصالح الرصد الجوى سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار بولايتي غورغول وكيديماغه،جنوب وجنوب شرقي البلاد وذلك على النحو التالى:
غورغول:
مقامه…………………19مم
تولل…………………..11مم
والي…………………10مم
كيديماغه:
سيلبابي………………06مم
التاشوط………………..06مم
ومبو……………………18مم
ول رامي تادريصا…….06مم
سلو…………………..10مم
بوتي………………….10مم
سابوسير………………..17مم
بايديام……………………05مم
سد الم…………………..35مم
وارت اهل فاضيلي………..15 مم
كوواي…………………..10مم
جاكيلي…………………..15مم
سامبا كاندي………………15مم
بورودهي…………………10مم.