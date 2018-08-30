موريتانيا.. أمطار على مناطق من ولايات الضفة

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية أن مصالح الرصد الجوى سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار بولايتي غورغول وكيديماغه،جنوب وجنوب شرقي البلاد وذلك على النحو التالى:

غورغول:

مقامه…………………19مم

تولل…………………..11مم

والي…………………10مم

كيديماغه:

سيلبابي………………06مم

التاشوط………………..06مم

ومبو……………………18مم

ول رامي تادريصا…….06مم

سلو…………………..10مم

بوتي………………….10مم

سابوسير………………..17مم

بايديام……………………05مم

سد الم…………………..35مم

وارت اهل فاضيلي………..15 مم

كوواي…………………..10مم

جاكيلي…………………..15مم

سامبا كاندي………………15مم

بورودهي…………………10مم.