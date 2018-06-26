موريتانيا.. أمطار على ولايات فى الشرق والوسط

أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم االثلاثاء أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 الساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على عدة ولايات.

وجاءت الكميات على النحو التالي:

الحوض الشرقي

جكني ………………………………4.2 مم

الحوض الغربي

ترمس……………………………….04 مم

لعصابة

كيفة…………………………………02 مم

باركيول ……………………………10 مم

بومديد……………………………..01 مم

كوركول

كيهيدي…………………………….01 مم

وجب بوسياب………………………03 مم

تولل……………………………….03 مم

مونجل…………………………….0.5 مم

مفتاح الخير……………………….06 مم

لبراكنه

مقطع لحجار……………………..07 مم

صنكرافة…………………………04 مم

آقشوركيت……………………….06 مم

بغداد…………………………….11 مم