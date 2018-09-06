موريتانيا.. أمطار في ولايات الحوضين والضفة

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الخميس أن مصالح الرصد الجوي سجلت تساقط كميات من المطر خلال ال24 ساعة الماضية على مناطق من ولايات الحوضين والضفة (ترارزة، لبراكنة، كيديماغه، غورغول).

الحوض الشرفي:

بواصطيلة……………………07مم

جيكني……………………….03مم

أم اعشيش…………………..21مم

الحوض الغربي:

كوبني…………………10مم

كوكي ازمال………….16مم

أقرقار……………….15مم

بوأكوينيت……………03مم

عين فربه……………..11مم

تال الخضراء………….18مم

أقليك أهل اودج………….08مم

مدبوكو…………………06مم

لعصابه:

باركيول…………….15مم

غورغول:

كيهيدي…………….15مم

نوالو…………………13مم

لكصيبه1……………..12مم

مفتاح الخير…………..04مم

مقامه………………….03مم

تولل………………….03مم

ساكني……………….10مم

امبود………………….07مم

امبود القديم………….10مم

فم لكليت………………02مم

لمسيكم…………………17مم

مونكول…………………05 مم

ازكويلم………………….20 مم

بوكول…………………..05 مم

بوكدرا…………………..12 مم

لبراكنة:

دار البرك……………….03 مم

سيبثياندياما………………..18 مم

لوبودو……………………18 مم

بوكي……………………28 مم

وابوند…………………..18 مم

مال…………………..04 مم

امباكن………………..16 مم

باباب……………….20 مم

دونابه…………………..05 مم

أغميمين………………10 مم

أكني أهل الشيخ………..02 مم

كربال………………….14 مم

ليي…………………….07 مم

ولد برام ……………….42 مم

بوزريبيه………………..08 مم

الشام………………………15 مم

دار السلام أولاد السيد………..10 مم

تنزاح أولاد نقماش………….30 مم

اركولر………………………35 مم

عر إمبار………………….32 مم

سوري مال…………………….19 مم

ويندينك………………………….28 مم

داوالل……………………..25 مم

بابابى……………………….25 مم

أمراح النعم…………………..20 مم

امبدياع…………………….30 مم

نيابينا………………………20 مم

كورولول………………..19 مم

بوشام………………………..20 مم

دباي أهل الحجاج………………25 مم

لمباقدد………………………….20 مم

اندياولديمونكو…………………42 مم

لو ……………………….. 20 مم

فوندو …………………… 51 مم

باكودين …………………… 25 مم

اترارزة:

تكنت …………………… 16 مم

أم القرى …………………. 43 مم

المذرذرة …………………. 40 مم

كرمسين ………………….. 27 مم

اركيز ……………………. 31 مم

التاكلالت ………………… 15 مم

اكراع لحمار ……………… 15 مم

اجدر المحكن …………….. 5ر53 مم

جاولينغ ……………………. 18 مم

لكصيبه 2 ………………….. 17 مم

اللكات ……………………… 12 مم

بوبكر ………………………. 10 مم

عمار ………………………. 34 مم

غيدي ماغا:

سيلبابي ………………………… 10 مم

ومبو …………………………… 10 مم

أجريبي ………………………… 15 مم

ول بيرم ……………………….. 20 مم

عر …………………………….. 25 مم

انخيله …………………………… 37 مم

جكي …………………………… 25مم

كوجول ………………………… 17 مم

باجام ………………………….. 25 مم

غابو ………………………….. 26 مم

ول ينج ……………………….. 03 مم

محمد فاضل ولد الطيب