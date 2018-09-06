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موريتانيا.. أمطار في ولايات الحوضين والضفة
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الخميس أن مصالح الرصد الجوي سجلت تساقط كميات من المطر خلال ال24 ساعة الماضية على مناطق من ولايات الحوضين والضفة (ترارزة، لبراكنة، كيديماغه، غورغول).
الحوض الشرفي:
بواصطيلة……………………07مم
جيكني……………………….03مم
أم اعشيش…………………..21مم
الحوض الغربي:
كوبني…………………10مم
كوكي ازمال………….16مم
أقرقار……………….15مم
بوأكوينيت……………03مم
عين فربه……………..11مم
تال الخضراء………….18مم
أقليك أهل اودج………….08مم
مدبوكو…………………06مم
لعصابه:
باركيول…………….15مم
غورغول:
كيهيدي…………….15مم
نوالو…………………13مم
لكصيبه1……………..12مم
مفتاح الخير…………..04مم
مقامه………………….03مم
تولل………………….03مم
ساكني……………….10مم
امبود………………….07مم
امبود القديم………….10مم
فم لكليت………………02مم
لمسيكم…………………17مم
مونكول…………………05 مم
ازكويلم………………….20 مم
بوكول…………………..05 مم
بوكدرا…………………..12 مم
لبراكنة:
دار البرك……………….03 مم
سيبثياندياما………………..18 مم
لوبودو……………………18 مم
بوكي……………………28 مم
وابوند…………………..18 مم
مال…………………..04 مم
امباكن………………..16 مم
باباب……………….20 مم
دونابه…………………..05 مم
أغميمين………………10 مم
أكني أهل الشيخ………..02 مم
كربال………………….14 مم
ليي…………………….07 مم
ولد برام ……………….42 مم
بوزريبيه………………..08 مم
الشام………………………15 مم
دار السلام أولاد السيد………..10 مم
تنزاح أولاد نقماش………….30 مم
اركولر………………………35 مم
عر إمبار………………….32 مم
سوري مال…………………….19 مم
ويندينك………………………….28 مم
داوالل……………………..25 مم
بابابى……………………….25 مم
أمراح النعم…………………..20 مم
امبدياع…………………….30 مم
نيابينا………………………20 مم
كورولول………………..19 مم
بوشام………………………..20 مم
دباي أهل الحجاج………………25 مم
لمباقدد………………………….20 مم
اندياولديمونكو…………………42 مم
لو ……………………….. 20 مم
فوندو …………………… 51 مم
باكودين …………………… 25 مم
اترارزة:
تكنت …………………… 16 مم
أم القرى …………………. 43 مم
المذرذرة …………………. 40 مم
كرمسين ………………….. 27 مم
اركيز ……………………. 31 مم
التاكلالت ………………… 15 مم
اكراع لحمار ……………… 15 مم
اجدر المحكن …………….. 5ر53 مم
جاولينغ ……………………. 18 مم
لكصيبه 2 ………………….. 17 مم
اللكات ……………………… 12 مم
بوبكر ………………………. 10 مم
عمار ………………………. 34 مم
غيدي ماغا:
سيلبابي ………………………… 10 مم
ومبو …………………………… 10 مم
أجريبي ………………………… 15 مم
ول بيرم ……………………….. 20 مم
عر …………………………….. 25 مم
انخيله …………………………… 37 مم
جكي …………………………… 25مم
كوجول ………………………… 17 مم
باجام ………………………….. 25 مم
غابو ………………………….. 26 مم
ول ينج ……………………….. 03 مم
محمد فاضل ولد الطيب