موريتانيا.. أمطار في ولايات الشرق والضفة والشمال

افادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية لموريتانية اليوم الجمعة أن مقاييس المطر سجلت الليلة البارحة تساقط كميات من الامطار في مناطق من الحوضين وآدرار، وتكانت وولايات الضفة، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

النعمة …………5ر1مم

تنبدغة…………..03مم

جكني…………04مم

آمرج …………..04مم

المدروم……………..27مم

عدل بكر …………….07مم

اكصير البركة………….. 53مم

بواصطيلة……………… 28مم

الحوض الغربي:

لعيون……………. ………08مم

ام لحبال……………………40مم

الزاكي ام اعكال……………08مم

بدرة……………………….10مم

اقليك ادوعلي……………10مم

لبيشيش………………10مم

دار العلا………………..30مم

الفلانية ……………..09مم

كوبني………………….07مم

كوكي ازمال…………….11مم

مدبوكو………………..05مم

عين ابهاه………………15مم

اكجرت……………….20مم

دمشق………………….30مم

بولنوار………………..30مم

تيشيت انعامة…………..15مم

بيت الم………………..15مم

ارديدات……………….15مم

لعصابة:

كيفه……………..09مم

امصب بديزوك……….15مم

أم اشكاك…………….12مم

أحسي أدهني………….40مم

اكريكت……………….30مم

كنكوصة……………….22مم

احسي البكاي……………25مم

تحمير…………………..21مم

سافانداي………………..05مم

دار العافية……………..22مم

اكفافة…………………11مم

ادهرا…………………56مم

باركيول……………….22مم

ارديديح……………..04مم

كامور………………..40مم

الغايرة………………..03مم

كرو………………….01مم

غورغول:

امبود……………..03مم

آوشكش………………25مم

ول الحاج…………….15مم

احسي تزكر…………..04مم

آوشيكش……………..59مم

لمسيكم……………..20مم

سيار اورمولو……………..07مم

لبراكنة:

أمباي………………..5ر3مم

اللابدة…………………08مم

آدرار:

أطار…………………01مم

المداح………………..10مم

أوجفت………………..10مم

أكصير الطرشان…………03مم

شوم…………………02مم

تكانت:

تجكجة……………..03مم

النيملان……………..45مم

لحرج……………….15مم

اشرم………………..09مم

فارالتمات……………30مم

تكننت………………..23مم

ادروم………………..18مم

اكفان1……………….15مم

انبيكة…………………04مم

القدية………………..17مم

أخمس تيدوم…………..15مم

اينشيري:

اكجوجت……………2ر0مم

لجواد…………………02مم

تيرس ازمور:

افديرك…………………02مم