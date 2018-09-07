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موريتانيا.. أمطار في ولايات الشرق والضفة والشمال
افادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية لموريتانية اليوم الجمعة أن مقاييس المطر سجلت الليلة البارحة تساقط كميات من الامطار في مناطق من الحوضين وآدرار، وتكانت وولايات الضفة، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
النعمة …………5ر1مم
تنبدغة…………..03مم
جكني…………04مم
آمرج …………..04مم
المدروم……………..27مم
عدل بكر …………….07مم
اكصير البركة………….. 53مم
بواصطيلة……………… 28مم
الحوض الغربي:
لعيون……………. ………08مم
ام لحبال……………………40مم
الزاكي ام اعكال……………08مم
بدرة……………………….10مم
اقليك ادوعلي……………10مم
لبيشيش………………10مم
دار العلا………………..30مم
الفلانية ……………..09مم
كوبني………………….07مم
كوكي ازمال…………….11مم
مدبوكو………………..05مم
عين ابهاه………………15مم
اكجرت……………….20مم
دمشق………………….30مم
بولنوار………………..30مم
تيشيت انعامة…………..15مم
بيت الم………………..15مم
ارديدات……………….15مم
لعصابة:
كيفه……………..09مم
امصب بديزوك……….15مم
أم اشكاك…………….12مم
أحسي أدهني………….40مم
اكريكت……………….30مم
كنكوصة……………….22مم
احسي البكاي……………25مم
تحمير…………………..21مم
سافانداي………………..05مم
دار العافية……………..22مم
اكفافة…………………11مم
ادهرا…………………56مم
باركيول……………….22مم
ارديديح……………..04مم
كامور………………..40مم
الغايرة………………..03مم
كرو………………….01مم
غورغول:
امبود……………..03مم
آوشكش………………25مم
ول الحاج…………….15مم
احسي تزكر…………..04مم
آوشيكش……………..59مم
لمسيكم……………..20مم
سيار اورمولو……………..07مم
لبراكنة:
أمباي………………..5ر3مم
اللابدة…………………08مم
آدرار:
أطار…………………01مم
المداح………………..10مم
أوجفت………………..10مم
أكصير الطرشان…………03مم
شوم…………………02مم
تكانت:
تجكجة……………..03مم
النيملان……………..45مم
لحرج……………….15مم
اشرم………………..09مم
فارالتمات……………30مم
تكننت………………..23مم
ادروم………………..18مم
اكفان1……………….15مم
انبيكة…………………04مم
القدية………………..17مم
أخمس تيدوم…………..15مم
اينشيري:
اكجوجت……………2ر0مم
لجواد…………………02مم
تيرس ازمور:
افديرك…………………02مم