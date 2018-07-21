موريتانيا.. أمطار في ولايات الشرق والضفة

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

النعمة……………………… 27مم

استيفان…………………….. 25مم

أم اعشيش…………………. 05 مم

بوكادوم …………………….21 مم

بوسطيلة…………………… 06 مم

تمبدغة…………………….. 41 مم

أم اسبوعة………………….. 26 مم

أمرج…………………….. 39.5 مم

بو مسعود…………………… 45 مم

عدل بكرو………………….. 03 مم

كصر البركة………………… 14 مم

اعوينات الرجاط…………….. 15 مم

الشامية……………………….45 مم

باسكنو……………………… 10مم

فصال…………………………… 11مم

اعوينات ازبل……………………. 35مم

بيري باف……………………….. 35مم

آكوينيت………………………….. 22مم

حاسي البرك…………………….. 35مم

الحوض الغربي:

لعيون……………………………… 57مم

دار العمملا……………………… 10مم

ابيشيش………………………….. 63مم

اغليك ادوعلي……………………. 35مم

أم لحياظ…………………………. 63مم

ادريناي………………………….. 45مم

أم لحبال…………………………. 45مم

عين ابهاه………………………… 39مم

بو دمغة………………………….. 65مم

البربارة………………………….. 30مم

أم القرى…………………………. 17مم

الطينطان………………………… 09مم

عين فربة………………………… 13مم

أقرقار…………………………… 25 مم

اطويل……………………………. 25مم

حاسي عبد الله…………………. 15مم

الانوار…………………………….. 30مم

كلب الخير……………………….. 25مم

كوبني……………………………… 12مم

مدبوكو…………………………….. 66مم

الفلانية…………………………….. 44مم

حاسي اهل احمد بشن…………… 05مم

كوكي……………………………….. 15مم

الراظي……………………………… 25مم

كيعت التيدومة……………………….. 30مم

هادر…………………………………. 50مم

تيشيليت أنام …………………………..30مم

اربيبات………………………………. 10مم

دمشق………………………………… 10مم

المدوب……………………………….. 10مم

لغليك…………………………………. 10مم

ادويرارة………………………………. 10مم

لعوينات……………………………….. 20مم

مدينى…………………………………. 20مم

باكوينيت………………………………. 40مم

لعصابة:

كنكوصة………………………………… 35مم

هامد…………………………………….. 53مم

لكليبية…………………………………… 50مم

اودي افلان …………………………….. 40مم

تافرة ………………………………………53مم

أهل ملل…………………………………. 40مم

رومدة تزكرة…………………………….. 50مم

الرشيد…………………………………… 02مم

كرو…………………………………….. 01مم

كوروجل………………………………… 10مم

الطلحاية…………………………………. 16مم

الدفعة……………………………………. 40مم

كوركول:

مقامة …………………………………….20مم

تويجيل…………………………………. 30مم

تولل ……………………………………..30مم

أهل عمر ول اعلي……………………… 15مم

إدواش ……………………………………25مم

صاني………………………………….. 25مم

بو دامي………………………………… 40مم

إيديشف………………………………….. 35مم

آرغاوة………………………………….. 35مم

المطولة…………………………………. 30مم

والي…………………………………… 20مم

تكانت:

تيشيت…………………………………. 4.5مم

كيديماغا:

سيلبابي………………………………… 42مم

بيديام………………………………….. 70 مم

حاس شكار…………………………….. 37مم

كينين كومو……………………………. 33مم

دانكرومو……………………………… 26مم

غودس………………………………… 31مم

غابو………………………………….. 44مم

الملكة………………………………….. 75مم

التاشوط……………………………….. 16مم

كانكو …………………………………..60مم

اشليخة………………………………… 18مم

المسلم…………………………………. 32مم

كديول …………………………………..46مم

بوتيي………………………………….. 36مم

سابو سيرة ………………………………37مم

سلو……………………………………. 41مم

دوكونتورو ………………………………22مم

كوري…………………………………. 26مم

دياكيلي………………………………. 35مم

ازنيكة2 ……………………………. 16مم

بوكديامي…………………………….. 25مم

ومبو………………………………… 38مم

اجريبة………………………………. 50مم

صانيديري…………………………… 34مم

عر…………………………………. 20مم

انكيلة1 ……………………………. 25مم

ديكة………………………………… 25مم

أجار أهل عالي……………………… 26مم

ول ينج ……………………………….30مم

بو عنز…………………………….. 28مم

دافر………………………………… 25مم

امبيديع أساغا……………………….. 37مم

اشليخة………………………………. 36مم

كرفاف………………………………… 42مم

بو دبية…………………………………. 35مم

المتعلكة المدن………………………….. 25مم

دوملي…………………………………. 35مم

بيرت أهل عمر…………………………. 25مم

المتعيلكة أدباي………………………….. 20مم

لكليبية………………………………….. 35مم

لحرج …………………………………….30مم

بورودي…………………………………. 17مم

صمبا غادي……………………………… 47مم

كمو ………………………………………38مم

بولحية………………………………….. 28مم

أماغا……………………………………. 35مم

الصوفي………………………………… 22مم

كمبا اندياو………………………………. 25مم

سد الم………………………………….. 40مم

أهل لفظيل………………………………. 20مم