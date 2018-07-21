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موريتانيا.. أمطار في ولايات الشرق والضفة
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
النعمة……………………… 27مم
استيفان…………………….. 25مم
أم اعشيش…………………. 05 مم
بوكادوم …………………….21 مم
بوسطيلة…………………… 06 مم
تمبدغة…………………….. 41 مم
أم اسبوعة………………….. 26 مم
أمرج…………………….. 39.5 مم
بو مسعود…………………… 45 مم
عدل بكرو………………….. 03 مم
كصر البركة………………… 14 مم
اعوينات الرجاط…………….. 15 مم
الشامية……………………….45 مم
باسكنو……………………… 10مم
فصال…………………………… 11مم
اعوينات ازبل……………………. 35مم
بيري باف……………………….. 35مم
آكوينيت………………………….. 22مم
حاسي البرك…………………….. 35مم
الحوض الغربي:
لعيون……………………………… 57مم
دار العمملا……………………… 10مم
ابيشيش………………………….. 63مم
اغليك ادوعلي……………………. 35مم
أم لحياظ…………………………. 63مم
ادريناي………………………….. 45مم
أم لحبال…………………………. 45مم
عين ابهاه………………………… 39مم
بو دمغة………………………….. 65مم
البربارة………………………….. 30مم
أم القرى…………………………. 17مم
الطينطان………………………… 09مم
عين فربة………………………… 13مم
أقرقار…………………………… 25 مم
اطويل……………………………. 25مم
حاسي عبد الله…………………. 15مم
الانوار…………………………….. 30مم
كلب الخير……………………….. 25مم
كوبني……………………………… 12مم
مدبوكو…………………………….. 66مم
الفلانية…………………………….. 44مم
حاسي اهل احمد بشن…………… 05مم
كوكي……………………………….. 15مم
الراظي……………………………… 25مم
كيعت التيدومة……………………….. 30مم
هادر…………………………………. 50مم
تيشيليت أنام …………………………..30مم
اربيبات………………………………. 10مم
دمشق………………………………… 10مم
المدوب……………………………….. 10مم
لغليك…………………………………. 10مم
ادويرارة………………………………. 10مم
لعوينات……………………………….. 20مم
مدينى…………………………………. 20مم
باكوينيت………………………………. 40مم
لعصابة:
كنكوصة………………………………… 35مم
هامد…………………………………….. 53مم
لكليبية…………………………………… 50مم
اودي افلان …………………………….. 40مم
تافرة ………………………………………53مم
أهل ملل…………………………………. 40مم
رومدة تزكرة…………………………….. 50مم
الرشيد…………………………………… 02مم
كرو…………………………………….. 01مم
كوروجل………………………………… 10مم
الطلحاية…………………………………. 16مم
الدفعة……………………………………. 40مم
كوركول:
مقامة …………………………………….20مم
تويجيل…………………………………. 30مم
تولل ……………………………………..30مم
أهل عمر ول اعلي……………………… 15مم
إدواش ……………………………………25مم
صاني………………………………….. 25مم
بو دامي………………………………… 40مم
إيديشف………………………………….. 35مم
آرغاوة………………………………….. 35مم
المطولة…………………………………. 30مم
والي…………………………………… 20مم
تكانت:
تيشيت…………………………………. 4.5مم
كيديماغا:
سيلبابي………………………………… 42مم
بيديام………………………………….. 70 مم
حاس شكار…………………………….. 37مم
كينين كومو……………………………. 33مم
دانكرومو……………………………… 26مم
غودس………………………………… 31مم
غابو………………………………….. 44مم
الملكة………………………………….. 75مم
التاشوط……………………………….. 16مم
كانكو …………………………………..60مم
اشليخة………………………………… 18مم
المسلم…………………………………. 32مم
كديول …………………………………..46مم
بوتيي………………………………….. 36مم
سابو سيرة ………………………………37مم
سلو……………………………………. 41مم
دوكونتورو ………………………………22مم
كوري…………………………………. 26مم
دياكيلي………………………………. 35مم
ازنيكة2 ……………………………. 16مم
بوكديامي…………………………….. 25مم
ومبو………………………………… 38مم
اجريبة………………………………. 50مم
صانيديري…………………………… 34مم
عر…………………………………. 20مم
انكيلة1 ……………………………. 25مم
ديكة………………………………… 25مم
أجار أهل عالي……………………… 26مم
ول ينج ……………………………….30مم
بو عنز…………………………….. 28مم
دافر………………………………… 25مم
امبيديع أساغا……………………….. 37مم
اشليخة………………………………. 36مم
كرفاف………………………………… 42مم
بو دبية…………………………………. 35مم
المتعلكة المدن………………………….. 25مم
دوملي…………………………………. 35مم
بيرت أهل عمر…………………………. 25مم
المتعيلكة أدباي………………………….. 20مم
لكليبية………………………………….. 35مم
لحرج …………………………………….30مم
بورودي…………………………………. 17مم
صمبا غادي……………………………… 47مم
كمو ………………………………………38مم
بولحية………………………………….. 28مم
أماغا……………………………………. 35مم
الصوفي………………………………… 22مم
كمبا اندياو………………………………. 25مم
سد الم………………………………….. 40مم
أهل لفظيل………………………………. 20مم