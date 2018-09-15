موريتانيا.. أمطار في ولايات الضفة ونواكشوط ونواذيبو

أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم السبت أن مقاييس المطر سجلت

تساقط كميات من الامطار يوم أمس في ولايات الضفة، ونواكشوط ونواذيبو وذلك على النحو التالي.

غورغول

– كيهيدي ……………. 25مم

– نروالو………………11مم

– لعوينات …………….20مم

– لبراكنه

– بوغى……………….15 مم

– دار البركة……………35مم

– امباني………………..17 مم

– اترارزه

– روصو………………20 مم

– بوحجرا……………..09مم

– بوتلميت……………..25 مم

– اندياكو………………12 مم

– المذرذره……………25مم

– اركيز………………17 مم

– اللكات ……………..30

– انتيكان………………06 مم

– لكصيبه2……………………24 مم

– كرمسين……………………11 مم

– اجدر المحكن ………………09مم

– أم القرى …………………..36 مم

– داخلت انواذيبو

– واد الشبك………………….11 مم

– بولنوار ……………………01 مم

– تيرسزمور

– بئر أم اكرين ……………….03 مم

– اتواجيل……………………..08 مم

– اينشيري

– امحجرات……………………11 مم

– نواكشوط الغربية

– تفرغ زينه…………………..20 مم

– لكصر………………………10 مم

– السبخه………………………30 مم

– نواكشوط الجنوبية

– عرفات …………………….15مم

– الرياض…………………….20 مم

– الميناء ……………………..30 مم

– نواكشوط الشمالية

– توجنين ……………………22مم

– دار النعيم …………………13 مم

– التيارت……………………20 مم