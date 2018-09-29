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موريتانيا.. أمطار متفاوتة في خمس ولايات

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 ساعة
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أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم السبت أن مقاييس المطر سجلت الليلة البارحة تساقط كميات من الأمطار على عدة ولايات وذلك على النحو التالي: 

الحوض الغربي

–        الطينطان…………….11مم

–        عين فربه…………….06 مم

–        اقرقار………………….21 مم

–        ام المعركة……………..30 مم

–        كالن الخير…………….10مم

–        لنوار…………………….35 مم

–        حاسي عبد الله……….36 مم

–        اطويل…………………..15مم

–        مدبوكو………………….06مم

–        الفلانية………………….37مم

–        كوكي الزمال………….03مم

 

–        لعصابه

–        كيفة………………………14مم

–        كنكوصه…………………20مم

–        هامد………………………30مم

–        الطفره……………………25 مم

–        الفوير…………………….15مم

–        ام اشكاك………………..20مم

 

–        باركيول…………………..35مم

–        اودي افلان………………17مم

–        لبنيه………………………..40مم

–        غورغولهيدي……….5ر34مم

–        مونقل……………………..16مم

–        توفندي سيفي…………..04مم

–        وادجي بوسياب………..20مم

–        تولل………………………11مم

–        امبود………………………26مم

–        اوشيكش……………..5ر12مم

–        مقامه……………………….09مم

–        والي………………………..30مم

–        مفتاح الخير …………….16مم

–        لكصيبه1………………….04مم

–        ازكيلم……………………..15مم

–        تجمع افجار……………..15مم

–        بوكل………………………35مم

–        امبود القديم………………18مم

–        احسي اهل الطالب احمد..51مم

–        لمسيكم…………………….37مم

–        ازريكت اهل حسان……25مم

–        كوب جعفر……………….40مم

–        فم لخذيرات………………35مم

 

–        لبراكنه

–        الاك………………………..25مم

–        الراجى…………………….30مم

–        امكيرنات………………….105مم

–        لوبودو………………………50مم

–        دار السلام…………………50مم

–        دار البركة…………………40مم

–        امبرمص…………………..14مم

–        بوزربيه……………………13مم

–        اكراع اسدر……………..20مم

–        الزقلانه…………………..40مم

–        كلوار……………………..13مم

–        مال…………………………15مم

–        اتويديمه………………….10مم

–        علب اجمل………………19مم

–        اغشورغيت……………45مم

–        مقطع لحجار…………..12مم

–        صنكرافه……………….12مم

–        الباكي……………………07 مم

–        موندي……………………20مم

–        اللابده……………………05مم

 

–        اترارزه

–        روصو…………………..19مم

 

–        جدر المخكن…………..50مم

–        اركيز…………………..52مم

–        انتيكان…………………61مم

–        أم القرى……………….60مم

–        اللكات………………….85مم

–        برينه…………………..05مم

–        كرمسين………………07مم

–        عماره………………….15مم

–        كر مور………………..42مم

–        اجوير………………….49مم

–        لكصيبه2………………20مم

–        انواشار………………..20مم

–        بوطلحايه………………05مم

–        تكانتينكي………………15مم

–        السياسة…………………8مم

–        اشرم ………………….2مم

 

–        غيديماغه

–        ولد ينج……………….45مم

–        بو ادباي……………….40مم

–        لحرج جام جام……….52مم

–        دفور……………………10مم

–        ولدبوني……………..41مم

–        التغاده………………..18مم

–        لبير اهل عمار …….20مم

–        انديو………………….91مم

–        كورفاف……………..60مم

–        اوذن لفرس…………42مم

–        بوعنز…………………20مم

–        لحرج…………………60مم

–        الملكه………………..26مم

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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