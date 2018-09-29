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موريتانيا.. أمطار متفاوتة في خمس ولايات
أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم السبت أن مقاييس المطر سجلت الليلة البارحة تساقط كميات من الأمطار على عدة ولايات وذلك على النحو التالي:
الحوض الغربي
– الطينطان…………….11مم
– عين فربه…………….06 مم
– اقرقار………………….21 مم
– ام المعركة……………..30 مم
– كالن الخير…………….10مم
– لنوار…………………….35 مم
– حاسي عبد الله……….36 مم
– اطويل…………………..15مم
– مدبوكو………………….06مم
– الفلانية………………….37مم
– كوكي الزمال………….03مم
– لعصابه
– كيفة………………………14مم
– كنكوصه…………………20مم
– هامد………………………30مم
– الطفره……………………25 مم
– الفوير…………………….15مم
– ام اشكاك………………..20مم
– باركيول…………………..35مم
– اودي افلان………………17مم
– لبنيه………………………..40مم
– غورغولهيدي……….5ر34مم
– مونقل……………………..16مم
– توفندي سيفي…………..04مم
– وادجي بوسياب………..20مم
– تولل………………………11مم
– امبود………………………26مم
– اوشيكش……………..5ر12مم
– مقامه……………………….09مم
– والي………………………..30مم
– مفتاح الخير …………….16مم
– لكصيبه1………………….04مم
– ازكيلم……………………..15مم
– تجمع افجار……………..15مم
– بوكل………………………35مم
– امبود القديم………………18مم
– احسي اهل الطالب احمد..51مم
– لمسيكم…………………….37مم
– ازريكت اهل حسان……25مم
– كوب جعفر……………….40مم
– فم لخذيرات………………35مم
– لبراكنه
– الاك………………………..25مم
– الراجى…………………….30مم
– امكيرنات………………….105مم
– لوبودو………………………50مم
– دار السلام…………………50مم
– دار البركة…………………40مم
– امبرمص…………………..14مم
– بوزربيه……………………13مم
– اكراع اسدر……………..20مم
– الزقلانه…………………..40مم
– كلوار……………………..13مم
– مال…………………………15مم
– اتويديمه………………….10مم
– علب اجمل………………19مم
– اغشورغيت……………45مم
– مقطع لحجار…………..12مم
– صنكرافه……………….12مم
– الباكي……………………07 مم
– موندي……………………20مم
– اللابده……………………05مم
– اترارزه
– روصو…………………..19مم
– جدر المخكن…………..50مم
– اركيز…………………..52مم
– انتيكان…………………61مم
– أم القرى……………….60مم
– اللكات………………….85مم
– برينه…………………..05مم
– كرمسين………………07مم
– عماره………………….15مم
– كر مور………………..42مم
– اجوير………………….49مم
– لكصيبه2………………20مم
– انواشار………………..20مم
– بوطلحايه………………05مم
– تكانتينكي………………15مم
– السياسة…………………8مم
– اشرم ………………….2مم
– غيديماغه
– ولد ينج……………….45مم
– بو ادباي……………….40مم
– لحرج جام جام……….52مم
– دفور……………………10مم
– ولدبوني……………..41مم
– التغاده………………..18مم
– لبير اهل عمار …….20مم
– انديو………………….91مم
– كورفاف……………..60مم
– اوذن لفرس…………42مم
– بوعنز…………………20مم
– لحرج…………………60مم
– الملكه………………..26مم