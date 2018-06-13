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موريتانيا.. أمطار متفرقة على خمس ولايات

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 17 ساعة
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شهدت عدة مناطق من ولايات الحوض الغربي، ولعصابة، و لبراكنة، وغيدي ماغة، وكوركول، تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 وأفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، اليوم الأربعاء أن مقاييس المطر سجلت خلال الليلة البارحة تساقط كميات من الأمطار على عدة ولايات من الوطن وذلك على النحو التالي: 

الحوض الغربي:

لحريجات………………………………………. 8 مم

عين فربه……………………………………….2 مم

أطويل………………………………………….1 مم

مدبوكو………………………………………….2 مم

الفلانيه………………………………………….2 مم

 

لعصابة:

ابلا أجميل……………………………………….10 مم

كنكوصة………………………………………… 5 مم

لكليبيه…………………………………………. 20 مم

هامد…………………………………………. 5ر3 مم

كرو…………………………………………… 4 مم

كوركول:

كيهيدي…………………………………………… 8 مم

تيفوندي سيفي………………………………………. 2 مم

مقامهة………………………………………….. 2 مم

أمبود ………………………………………….5ر7 مم

تارنكه………………………………………….. 15 مم

دولول………………………………………….. 8 مم

سانج …………………………………………..11 مم

وجي بوسايب……………………………………… 10 مم

كوب جعفر………………………………………..15 مم

أنجابينا كانديكا……………………………………. 8 مم

 

لبراكنة:

أمبان………………………………………… 5ر1 مم

 

كيدي ماغه :

اليابولي……………………………………….. 3 مم

ومبو………………………………………… 23 مم

عر………………………………………….. 5 مم

لمخيله………………………………………… 5 مم

سانديري………………………………………. 12 مم

تاكوتالا……………………………………….. 10 مم

أجريبه………………………………………… 9 مم

كوري………………………………………… 17 مم

بوردجي………………………………………… 3 مم

أجياكيلي ………………………………………..6 مم

حاس شكار……………………………………… 10 مم

دافور………………………………………… 20 مم

لحرج…………………………………………. 2 مم

ولد ينجه ………………………………………..5 مم

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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